Silovský je sice vnímán jako vzorný vězeň, to mu ale propustku na svobodu nezajistilo. „Ztotožnila jsem se se závěry věznice, že resocializace u odsouzeného ještě zcela neproběhla. Ve svém vyjádření před soudem na otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se koránem, odpovídal neurčitě a nejasně,“ uvedla podle webu Novinky.cz soudkyně lounského soudu při zdůvodnění, proč podmíněné propuštění vězni neprošlo.

Přitížilo mu i to, že nespolupracuje s odborníky při řešení schizoidní poruchy, kterou trpí. Dokonce má uložené i ochranné psychiatrické léčení. „Je si této duševní poruchy vědom, neudělal ale nic pro to, aby na své osobnosti pracoval. S ohledem na vysokou společenskou škodlivost trestné činnosti, za kterou byl odsouzen, mohl pro podmíněné propuštění z výkonu trestu udělat víc,“ řekla soudkyně.

Neléčí se, islám nepraktikuje

Silovský tvrdil, že k vězeňským psychiatrům nemá důvěru. „Vím, jak to tady chodí. Dali by mi nějaké prášky a tím by to skončilo,“ uvedl před soudem.

Tvrdil také, že pro islám už tak zapálený není. „Pochopil jsem, že to, co jsem udělal, byla chyba, špatné rozhodnutí. Dnes už mě ideologie Islámského státu nezajímá. Tady ve vězení jsem četl hodně knížek, myslím, že mě to změnilo,“ prohlásil Silovský s tím, že ve vězení náboženství nepraktikuje, protože některým vězňům se to nelíbí.

Poslušný inteligent

Odsouzený není žádný prosťáček. Je nadprůměrně inteligentní, informace o IS hledal v neveřejné části internetu, tzv. darknetu. Sledoval i videa s uřezáváním hlav zajatců. „Bez váhání poslouchá rozkazy, a pakliže IS vymývá svým lidem mozky, je nepochybné, že by zabíjel,“ řekl už předloni při vyhlašování rozsudku u Krajského soudu v Plzni soudce Martin Kantor.

Zadržený v Turecku

Celá anabáze džihádisty se provalila poté, co ho před třemi lety vrátili policisté z letiště v tureckém Istanbulu zpět do Čech. Přiznal se jim totiž, že se chtěl v Sýrii přidat k IS. Po nějaké době ho pak doma zadržela česká policie a byl obviněn z přípravy teroristického útoku.

„Policii uvedl, že se v Sýrii chtěl po výcviku v táboře IS zapojit do bojových akcí a zabíjet nepřátele IS,“ řekl při jednání u Krajského soudu v Plzni státní zástupce Jakub Kubias.

„Chtěl jsem, aby tam oni zabili mě. Měl jsem deprese a úzkosti,“ tvrdil naopak Silovský. Tomu ale soud neuvěřil. V Plzni dostal tři a čtvrt roku, odvolací Vrchní soud v Praze verdikt zpřísnil na šest let. Nejvyšší soud pak dovolání zamítl.

