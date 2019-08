Okresní soud v policistově kauze celkem dvakrát rozhodl, že jeho jednání nebylo trestným činem. Státní zástupce pokaždé podal stížnost, a vše tak řešil krajský soud. Ten v prvním případě věc vrátil zpět na okres, druhý, totožný verdikt už ale posvětil. Rozhodnutí je tak pravomocné.

Obžaloba kladla Vladimíru S. za vinu, že řidiče udeřil. „Na začátku se slovně ani služebním průkazem neprokázal jako policista. Řidiče označil slovy ku*va, ty ku*do, a ptal se jej, na koho blikal. Když řidič ihned nereagoval na výzvu k vystoupení z vozidla, fyzicky jej napadl,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr. To se ale u soudu prokázat nepodařilo. Jednání policisty tak může být maximálně kázeňským prohřeškem.

Vulgarity kvůli blikání

Incident se odehrál předloni v září v Plzni. Řidič superbu měl výhrady ke způsobu jízdy černého mercedesu, ve kterém jel k případu Vladimír S. se svým nadřízeným, a několikrát na ně zablikal.

Mercedes pak škodovku zastavil, Vladimír S. vystoupil a se zbraní v ruce šel k řidiči. Vulgárně jej oslovil a podle obžaloby napadl. „Ano, řekl jsem mu sprostá slova, to jsem neměl, uznávám,“ řekl policista, napadení ale popíral a soud mu teď dal za pravdu.

Ve prospěch svého podřízeného svědčil i druhý policista. Uvedl, že na ně řidič superbu najížděl a oni se cítili ohroženi. „Měli jsme podezření, že je pod vlivem drog. Spustili jsme výstražné zařízení a rozhodli jsme se ho zastavit. Kolega mu ukazoval z okénka spolujezdce policejní průkaz. Musel vědět, že jsme policisté, kromě průkazu také na autě blikal nápis stop a policie,“ popisoval.

Řidič superbu ale tvrdil, že nevěděl, že jde o policisty. „Byl to černý mercedes se zatmavenými skly, oni byli celí v černém, měli tmavé brýle a byli potetovaní. On (Vladimír S.) mě vzal do kravaty a pokusil se mě vytáhnout ven,“ popisoval napadený řidič Josef V.

Nespáchal trestný čin

Zastavení vozidla bylo podle soudu oprávněné. I to, že policista měl v ruce zbraň. Pak ale Vladimír S. bral vše příliš osobně. „Osobní rovinu míchal s pravomocí, kterou mu dává policejní zákon,“ uvedl ve svém prvním verdiktu krajský soud.

Vulgarity, které zazněly, ale nejsou zneužitím pravomoci. Incident tak bude mít nejspíše dohru u krajského policejního ředitele. Ten by měl policistovo jednání řešit jako kázeňský přestupek.

VIDEO: Kontroverzní zákrok, kvůli kterému stanul policista před soudem.