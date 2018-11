Býk

Vypadá to, že do pozdního podzimního úklidu jste se pustili až s přílišnou vervou. Dejte pozor, ať někomu z rodiny nevyhodíte něco, co pro něj má nevyčíslitelnou hodnotu. Pro vás je to možná banální věc, ale pro něj stěžejní a srdcová záležitost.