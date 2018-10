V hlavní hale bude na ploše 450 metrů čtverečních například farmářský obchod, Venkovský dům Plzeňského kraje, secondhand, designový obchod, obchod s lokálními likéry, kořením a chilli pastami a také kadeřnictví.

Podle zpracované studie si většina Plzeňanů přeje jak městskou tržnici, tak i pravidelné sobotní farmářské trhy na náměstí Republiky. Tržnice v DEPO2015 tak nebude koncepci trhů narušovat.

„Dnes si lidé pod tržnicí představují nějaký společenský prostor, místo pro potkávání, kde mohou trávit čas a kde mohou nakoupit různé produkty, zejména potraviny i řemeslné produkty,“ vysvětlil ředitel společnosti Plzeň 2015, která areál depa provozuje.

DEPO otevřou dožínky

Obchody v tržnici budou otevřené úterý do pátku od 13 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin. „Například nový secondhand bude pořádat také charitativní módní přehlídky, Venkovský dům odprezentuje práce nejrůznějších škol z okolí a design shop představí práce nadějných designérů. Na konci roku se v tržnici plánuje otevření nového bistra, které volně naváže na současné snídaně a obědy v kavárně,“ dodala provozní manažerka tržnice Soňa Sýkorová.

Každou poslední neděli v měsíci se pak v tržnici uskuteční tematické sezonní jarmarky. První akcí budou dožínky 30. září, na další měsíce je naplánované dýňování, farmářská podzimní sklizeň, zimní slavnosti, festival kávy, chřestění, masopust či zabijačka.

VIDEO: Areál DEPO2015 nabízí zajímavé akce, například pronajímá zájemcům květníky pro pěstování zeleniny či bylinek.