K první kolizi došlo v Místecké ulici za mostem ve směru do centra kolem sedmé ráno. Druhá se stala ve stejnou dobu na sjezdu do centra z ulice Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce. V obou případech šlo o menší střety pěti vozidel.

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„Na obou místech se tvoří kolony, průjezd je možný se zvýšenou opatrností," uvedla ráno mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Srážky se naštěstí obešly bez zranění.

„Zasahují tam složky integrovaného záchranného systému. Policisté koordinují dopravu a řidiče vyzývají, aby dbali jejich pokynů a věnovali zvýšenou pozornost řízení,“ uvedla mluvčí.

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Zdroj: PČR