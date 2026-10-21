Uzavřený sjezd z dálnice D2 na D1, neprůjezdné tunely Pisárecký a Hlinky, zavřená lávka přes Žabovřeskou, práce v Gorazdově ulici, uzavírka v Gromešově ulici... To je jen pár dílků do skládačky dopravních komplikací, kterou ŘSD naplánovalo pro jihomoravskou metropoli.

Místní využili dlouhé, často až hodinové, chvíle strávené v kolonách, a popustili uzdu humoru. „Ani Napoleon, ani Švédi nedokázali Brno oblehnout tak dokonale, jako ŘSD!,“ vtipkují na sociálních sítích a přidávají i vtipné memy.

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Vozovou hradbu by záviděl i Žižka

Zuajal třeba ten, kde je město obklíčené auty s obrázkem legendárního vojevůdce Jana Žižky pochvalujícího si tak dokonalou vozovou hradbu. Vůbec nejvíc zabodoval příspěvek „Únikovka Brno“, na němž se silničáři radí s postavou Jigsaw, ikonickým záporákem z hororové série Saw (mimo jiné stavebním inženýrem), známým svými brutálními pastmi a únikovkami, do nichž oběti zavírá.

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Policejní opatření v Brně po uzavírce tunelů
Zdroj: Policie ČR

Nejhorší uzavírky budou muset místní snést ještě nejméně měsíc. Oba tunely by měly být zprovozněny až 20. listopadu, dotčený sjezd mezi dálnicemi ještě o týden později 28. listopadu. Tak hlavně pevné nervy a hodně humoru.

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Mírný obrat k lepšímu

Dopravní podnik si zřejmě uvědomil, že situaci zpočátku podcenil. Přišla proto řada opatření, která situaci ve městě mírně zlepší. Na ucpané křižovatky v okolí tunelů nasadila regulovčíky, kteří řídí dopravu místo semaforů. „Propustí více aut. Doba čekání v ranní a odpolední špičce tak výrazně klesá,“ říká policistka Petra Hrůzová. 

„V časech špičky od 7 do 9 hodin a od 14 do 17 hodin se zpoždění vozů snížila z prvotních 40 minut na polovinu,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Na kritických místech vznikly pruhy pro autobusy, zároveň došlo k úpravě několika jízdních řádů a také navýšení spojů na lince 37, které pojedou až k terminálu Nemocnice Bohunice. „Současně ve špičkách pracovních dnů zavedeme posilovou tramvajovou linku P6, která pojede v úseku Nemocnice Bohunice – Mendlovo náměstí,“ dodala Tomaštíková. Jedinou jistotou ale zůstávají tramvaje, byť ve špičkách přeplněné.

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Kde jsou práce, které omezují dopravu?

*Uzavřená rampa na sjezdu z D2 na D1 ve směru na Ostravu (předpokládaný konec 28. 11.)

*Uzavření tunelů Pisárecký v obou směrech a Hlinky ve směru na Královo Pole (20. 11.)

*Dlouhodobá uzavírka křižovatky ulic Bauerova a Křížkovského (30. 10.)

*Omezení v ulici Úvoz, v obou směrech průjezd jedním pruhem (4. 11.)

*Uzavírka v ulicích Branka a Bystrcká (24. 11.)

*Úplná uzavírka Stavební a Štěpánské ulice a částečná ulic Křenová a Mlýnská kvůli výměně parovodů (31. 10.)

*Uzavření Slovákovy a částečně Kounicovy ulice (31. 10.)

*Částečné uzavření Věstonické ulice kvůli opravám silnice (1. 11.)

*Kompletní uzavírka ulice Vinohrady kvůli opravě plynu (15. 12.)

*Uzavřená Olomoucká ulice pro veřejnou dopravu kvůli opravě železničních mostů (31. 12. 2028)

*Uzavírka části ulice Markéty Kuncové (30. 11.)

*Gorazdova ulice uzavřena autům i chodcům až ke Špilberku (15. 12.)

Kompletní seznam najdete ZDE

 

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Lidová tvořivost si s pomocí AI na sociálních sítích s dopravním chaosem v Brně náležitě pohrála. Boduje třeba postava ikonického záporáka z hororové série Saw.
Lidová tvořivost si s pomocí AI na sociálních sítích s dopravním chaosem v Brně náležitě pohrála. Boduje třeba postava ikonického záporáka z hororové série Saw.
Autor: sociální sítě ČTK Policie ČR