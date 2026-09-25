„Příslušníci z Celního úřadu v Ostravě během dvou kontrol odhalili celkem 635 kilogramů kebabu přepravovaného bez potřebného chlazení,“ uvedl mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz.

Převážení kebabu bez chlazení je patrně mezi řidiči „oblíbená zábava“, protože dalších 315 kilo našli celníci na konci prázdnin v autě nedaleko Olomouce. Špalky masa se mu přitom válely všude po osobním autě – jak v kufru, tak na sedadlech – a to při teplotě 34 stupňů.

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Další úlovek zachytili celníci v polovině září. „Nedaleko Českého Těšína pak zastavili dodávku s polskou registrační značkou, ve které se nacházelo 320 kilo masa. Řidič převážel také přibližně 100 kilogramů řeckého jogurtu a 50 kilogramů majonézy. Veškeré potraviny byly přepravovány bez zajištění odpovídajících teplotních podmínek,“ sdělil Kubenz.

Celníci proto na místo přivolali pracovníky Státní veterinární správy, kteří maso znehodnotili a případ si převzali k dalšímu šetření.

„Podle Státní veterinární správy dochází u potravin přepravovaných bez chlazení k rychlému množení nebezpečných bakterií, které mohou způsobit závažné zdravotní potíže. Celníci tak přispívají k tomu, aby se maso vystavené vysokým teplotám nedostalo na český trh a následně na talíře spotřebitelů,“ upozornil mluvčí celníků.

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Zdroj: Celní správa
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Celníci odhalili v minulých týdnech hned několik řidičů, kteří převáželi metráky masa a dalších potravin bez chlazení.
Celníci odhalili v minulých týdnech hned několik řidičů, kteří převáželi metráky masa a dalších potravin bez chlazení.
Autor: Celní správa Ostrava

Fotogalerie
4 fotografie
Celníci odhalili v minulých týdnech hned několik řidičů, kteří převáželi metráky masa a dalších potravin bez chlazení.
Celníci odhalili v minulých týdnech hned několik řidičů, kteří převáželi metráky masa a dalších potravin bez chlazení.
Autor: Celní správa Ostrava