„Honzo, před pár dny jsme si psali... Byl jsi v té zprávě laskavý, vlídný a pozorný jako vždycky. Nedošlo mi, že se loučíš….  Držel ses roky tak statečně, tak obdivuhodně,“ vyznala se na sociální síť spisovatelka Karin Lednická (57).

Podobně truchlí i ostravský primátor Jan Dohnal: „Bylo mu 52 let. Řadu let stál v čele místa, které k Ostravě neodmyslitelně patří a kam lidé chodí za výstavami, trhy i setkáními. Zůstává po něm kus každodenního života města.“

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Jaroslav Zvěřina

Svou osobnější vzpomínku připojil i bývalý primátor Tomáš Macura. „Umřel Honza Šumbera, šéf ostravské firmy Černá louka a především skvělý táta, parťák a bojovník. Začátkem kovidu mu diagnostikovali zlou nemoc s prognózou v řádu měsíců. Přesto jí dokázal vzdorovat 6 let, aby si užil syna a splnil aspoň pár ze svých mnoha plánů. RIP, kamaráde.“

Uměl naslouchat

Jan Šumbera byl jednatelem ostravského výstaviště od roku 2018. Připravoval tam Knižní festival nebo i další populární setkání na výstavišti.

„Veškeré jeho pracovní i osobní působení založil na vztazích s lidmi. Svou profesní cestu zahájil jako pedagog a právě učitelský přístup jej provázel po celý život. Uměl naslouchat, předávat zkušenosti, podporovat druhé a vytvářet prostor pro jejich růst,“ vzpomínají na parťáka kolegové.

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Šumbera podlehl dlouhé těžké nemoci. Poslední rozloučení s Janem Šumberou proběhne 24. července ve smuteční obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.

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Po dlouhé těžké nemoci zemřel jednatel Výstaviště Černá loua v Ostravě Jan Šumbera (†52).
Po dlouhé těžké nemoci zemřel jednatel Výstaviště Černá loua v Ostravě Jan Šumbera (†52).
Autor: Černá louka