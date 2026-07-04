Dát dohromady na nevelkém pozemku, dle jeho tvaru zvaném „Slza“, oba domy, dopravu a zachovat prostor pro pěší, to chtělo hodně šikovné řešení.
„Studie potvrzuje, že část dopravy může být vedena pod úrovní stávajícího terénu. Díky tomu se může povrch dnes dopravně zatíženého území otevřít lidem a postupně se proměnit v nové městské náměstí se zelení, službami a místy pro odpočinek,“ řekl Marek Nosek, hlavní architekt projektu.
Dvojvěží Ostrava Towers od dánského studia ADEPT, má být českou nejvyšší obytnou budovou. Jedna z věží se bude šplhat k nebi do 170 metrů!
Mnoho problémů
Projekt soukromého investora, společnosti RT Torax, narážel na řadu potíží. Jeden z prvních návrhů, masivní budovy s výškou 235 metrů, byl zamítnut kvůli nestabilnímu podloží. Protestovali i památkáři. Místo jedné věže budou tedy dvě, ale nižší. Nejnověji se dořešila otázka dopravy v místě.
Zahájení stavby je plánováno nejdříve na rok 2028, stavět se má čtyři roky. Provoz má budova zahájit v roce 2032. V projektu se počítá s rezidenční částí s byty, ale také s kancelářemi, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací či obchody.
Dosavadní nejvyšší budovou v Česku je AZ Tower v Brně, která se tyčí do výšky 111 metrů. Má 30 nadzemních podlaží a dokončena byla v roce 2013.
Kromě dopravy architekti a projektanti řešili technické detaily, nutné pro založení stavby. Provedli simulaci ve virtuálním větrném tunelu, což mělo ukázat, jak bude zatížení větrem působit na stavbu. „Práce na projektu pokračují podle plánu,“ ujistila mluvčí projektu Michaela Vávrová.
VIDEO: Proměna mrakodrapu v centru Brna. (2017)