Jed určuje dávka
Odpůrci vapingu straší přítomností těžkých kovů či formaldehydu. Toxikoložka Libby Clarke však připomíná základní pravidlo vědy, kdy o škodlivosti rozhoduje množství. „V toxikologii je rozhodující dávka a doba vystavení jejímu působení. Neplatí automatická rovnice, že přítomnost určité látky je sama o sobě zdraví nebezpečná,“ vysvětluje Clarke. Významným faktorem pro obsah škodlivin je teplota cívky, která v e-cigaretě odpařuje náplň.
V laboratorních podmínkách lze snadno cívku přehřát a množství škodlivin se rázem zvýší. „V realitě je to nemožné, člověk s přehřátou cívkou ani nedokončí jeden potah, natož aby pokračoval v dlouhodobém užívání. Moderní elektronické cigarety se samy vypnou,“ dodává Libby Clarke.
Problém nejsou ani příchutě. „Reálný dopad příchutí na škodlivost je minimální. Složky, které mají na svědomí příchuť, tvoří jen nepatrnou část náplní, méně než tři procenta. Z toxikologického pohledu to nemá význam,“ udává Clarke s tím, že obecně je v páře vdechované při vapingu řádově méně chemických sloučenin než v cigaretovém kouři.
Vapováním k odvykání?
Nejrozšířenějším mýtem je, že elektronické cigarety nepomáhají kuřákům odvyknout. Výzkumy nezávislé organizace Cochrane Group ale ukazují jasný opak. Expert na regulaci nikotinových produktů Ian Fearon to potvrzuje. „Vaping ve srovnání vykazuje o 55 % vyšší úspěšnost v zanechání kouření než standardní nikotinová terapie pomocí žvýkaček a náplastí,“ říká Fearon.
Kouření mladých klesá
Často se mluví o epidemii závislosti mladistvých na nikotinu. Poplašné zprávy však záměrně operují se starými daty z roku 2019. Behaviorální vědkyně Arielle Selya upozorňuje, že v roce 2026 je situace úplně jiná. Míra užívání nikotinu u mladých se za těchto sedm let propadla o dvě třetiny.
Počet klasických kuřáků mezi mládeží navíc v roce 2024 klesl na historické minimum. „To, že mladí přestali kouřit a místo toho přešli na zdraví méně rizikovou alternativu, už zdaleka nezní jako alarmující zpráva, naopak,“ doplňuje Selya.
Nikotin a rakovina
Mnoho lidí, včetně některých lékařů, se mylně domnívá, že samotný nikotin vyvolává rakovinu nebo infarkty. Profesor kardiologie Konstantinos Farsalinos tento mýtus vyvrací s tím, že látka je sice návyková, ale vážná onemocnění sama o sobě nezpůsobuje. Chvilkové zvýšení krevního tlaku po potáhnutí odezní do deseti minut. „To samé vám způsobí i fyzické cvičení, které se naopak doporučuje jako prevence kardiovaskulárních onemocnění,“ upřesňuje Farsalinos.
Děsivé plicní nemoci
Veřejnost v minulosti vyděsily zprávy o poškození plic, jako jsou »popcornové plíce« nebo syndrom EVALI. Profesor Farsalinos má k údajné popcornové chorobě jen stručný komentář: „Všichni už roky píší o popcornových plicích, ale víte, kolik je reálně medicínsky zdokumentovaných případů tohoto onemocnění u e-kuřáků celosvětově? Ani jeden!“
Známé je i plicní onemocnění EVALI, které v roce 2019 vyvolalo celosvětové zděšení. Podle experta jej ale prokazatelně nezpůsobily e-cigarety, nýbrž nelegální padělky vaporizérů z černého trhu, které obsahovaly pryskyřici s THC. „Nemoc se objevovala pouze v průběhu jednoho roku a pouze v USA. Jindy ani jinde ne. Vzhledem k oblíbenosti vapování po celém světě to je přinejmenším zvláštní." říká Farsalinos.
„Způsobovala to jedna sloučenina. Přidávat ji do e-cigaret, ani do těch z černého trhu, by ekonomicky ani funkčně nedávalo smysl. Je to dražší než složky nikotinových tekutin a kromě rozpouštění THC to nemá žádný jiný efekt. Přesto mi to nedalo a zkusil jsem ji smíchat s náplní do nikotinových e-cigaret. Vůbec to nešlo smíchat, tekutiny se nespojily,“ tvrdí věděc.
Rozpory i v Česku
Odborná veřejnost není jednotná ani v Česku. Proti zastáncům principu harm reduction (snižování rizik) stojí lékaři, kteří alternativám nevěří. Ze zkušeností projektu Típněte to s Bleskem nebyla ani v jednom ročníku kuřákům nabídnuta praktickými lékaři možnost přechodu na méně rizikovou alternativu a od žádného se účastníci nedozvěděli o Centrech pro závislé na tabáku, plně hrazených zdravotními pojišťovnami.
„Jako odborníci bychom měli pravdivě informovat a neposkytovat zavádějící nebo neurčité informace typu »že alternativy taky škodí«, že »o alternativách nemáme dost informací«. Opak je pravdou a dostupné důkazy hovoří jasně: přechod z kouření na užívání alternativního výrobku znamená krok směrem k lepšímu a delšímu zdraví,“ říká opakovaně docent MUDr. Viktor Mravčík.
„Stát zaostává za vývojem. Existují různé formy užívání nikotinu a některé z nich nesou nesrovnatelně nižší rizika než klasické kouření,“ upozorňuje bývalý poradce Jindřich Vobořil.