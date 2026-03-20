Pamatujete na loňský rok? Když jsme spustili výzvu Típněte to, osm odvážných čtenářů se rozhodlo jednou provždy skoncovat s cigaretami. Výsledek nám vyrazil dech: po třech měsících jich sedm skutečně přestalo kouřit! Úspěšnost 87,5 % nenechala v klidu ani ty největší skeptiky v naší redakci. Letos proto startujeme s novou čtveřicí, která má motivaci proklatě vysoko. Kdo jde s kůží na trh?
Típněte to s Bleskem je zpět: S kůží na trh jde šéfredaktor, hospodský, nahá dublerka i rozhlasák!
1.Naďa (52): Peníze raději do naháčů
Když čeští producenti potřebují do divadelní hry nebo filmu nahou ženu, volají Nadě. Jako kurtizána ve Státní opeře běhá polonahá po jevišti už roky. Teď se ale rozhodla pro jiný druh „odhalení“ – přiznala, že kouření jí leze do peněz i do zdraví. „Mám čtyři adoptované pejsky, naháče, a radši budu dávat peníze na ně než do cigaret,“ říká s úsměvem.
Jak chce přestat?
Rozhodla se jít cestou odborné pomoci a konzultací v Centru závislé na tabáku.
2.Arnošt (53): Šéfkuchař, kterého nepřemohl ani šarlatán
Hospodský každým coulem, jehož jste mohli vidět i v pořadu Ano, šéfe! Arnošt vykouří 40 cigaret denně a začal už ve čtrnácti se „startkami“ bez filtru. Zkoušel už všechno, dokonce i pomoc šarlatána, ale kouzla nezabrala. Teď na to jde vědecky a chce přestat i proto, aby už svými daněmi tolik nepodporoval státní kasu, jak říká.
Jak chce přestat?
Hledá zlatou střední cestu. Aktuálně pracuje na snižování dávek a brzy si vyzkouší, zda mu v přechodu pomůže moderní alternativa.
3.Milan (56): Rozhlasová legenda hledá pevnou půdu pod nohama
Hlas, který znáte z Frekvence 1, a DJ, který prošel legendárními kluby jako Roxy nebo Retro. Milan kouří 36 let a už ho nebaví být nedůsledný. Inspiroval ho loňský účastník, redaktor Blesku Jakub, který už rok nesáhl na cigaretu. Milan sází na odborníky a věří, že s podporou kolegů ze sebe konečně udělá nekuřáka.
Jak chce přestat?
Stejně jako Naďa věří medicínské podpoře a odbornému dohledu, aby eliminoval abstinenční příznaky.
4.Radek (47): Šéfredaktor, který už nechce být otrokem
Loni dal tomuto projektu zelenou, letos do něj „spadl“ sám. Nejdéle sloužící šéfredaktor v historii Blesku přiznává, že je otrokem cigaret – při dlouhém letu myslí jen na letištní kuřárnu a zapalovač. „Do schodů už popadám dech,“ říká na rovinu. Rozhodl se jít cestou moderních alternativ.
Jak chce přestat?
Zvolil přímý řez, ale místo klasických cigaret sází na méně rizikové alternativy, které mu pomohou zbavit se dehtu.
5.Co soutěžící čeká?
Naši soutěžící jsou už teď pod dohledem odborníků, testují léky i nejmodernější alternativy. Upřímně? Ne všechno jde hladce. Kdo už teď bojuje s abstinenčními příznaky a kdo se nemůže dočkat vyšetření v odborném centru? Sledujte příští pátek 27. března, kdy vám představíme první velký příběh a prozradíme, jak vypadají první dny bez klasického kouře!
Přidejte se k nim!
Loni přestalo 7 z 8. To je výzva, která se neodmítá. Pojďte do toho s námi a típněte to taky! Chcete přestat kouřit? Opakovaně se o to pokoušíte a opakovaně selháváte? Pojďte to zkusit s Bleskem.
Koho hledáme
Plnoleté muže a ženy, kteří kouří pravidelně klasické cigarety a chtějí přestat.
Co nabízíme
Pomoc zdarma! Na základě konzultace s odborníky zvolíte postup, který pro vás bude realistický a proveditelný.
Pokud chcete řady účastníků rozšířit, pošlete nám svoji fotografii a krátkou informaci o sobě (věk, bydliště, telefon, počet vykouřených cigaret denně a důvod, proč chcete přestat) na iva.dvorakova@cncenter.cz
6.Šťastná loňská sedmička
Projekt Típněte to s Bleskem loni pomohl dvěma ženám a šesti mužům v boji se závislostí. Až na jednoho všichni během tří měsíců dosáhli svého cíle a přestali kouřit. Cesta k úspěchu vedla přes odbornou pomoc Center pro závislé na tabáku, Národní linky pro odvykání i nutričních specialistů. Pokud se přidáte ke čtyřem už přihlášeným kuřákům, získáte odbornou podporu, možnost využít léky či alternativy!
- Ušetřili celkem 68 604 korun
- Nezapálili 8 507 cigaret
