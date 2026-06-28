„Prodali jsme pozemek, kde vedle dnešních laubů měla vyrůst klinika plastické chirurgie, dole měl být parter a nad tím ordinace. Po dohodě s investorem, který nás o to požádal, jsme se dohodli na změně záměru projektu," uvedl primátor Jan Dohnal a dodal:
„Nám to přijde správné. Nový bytový dům nabídne 50 bytových jednotek. Budou tam podzemní místa na parkování. Samozřejmě je to centrum města, takže dole zůstane živý parter se službami a s přístupem do všech ulic."
„Změna původního záměru posílí polyfunkční charakter centra města. Lidem nabídne kvalitní bydlení v lokalitě s dobrou dostupností služeb v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí. Kromě prostor pro služby může objekt nabídnout prostory pro zdravotní služby, ordinace, administrativní činnost či odbornou poradenskou činnost," doplnil Dohnal.
za více než 1400 m2 zaplatil investor v roce 2021 přes 14 milionů korun bez DPH. Výstavba se kvůli přepracování projektové dokumentace zpozdí.
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