„V Ostravě-Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Krvavý incident a stále probíhající rozsáhlý policejní zásah se odehrává v Zimmlerově ulici.
Podle prvotních informací došlo k postřelení ženy. „Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny,“ dodala. Více informací policie zatím neuvolní.
O probíhajícím incidentu informoval na jednání zastupitelů i primátor města Jan Dohnal (ODS).