„V Ostravě-Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. 

Krvavý incident a stále probíhající rozsáhlý policejní zásah se odehrává v Zimmlerově ulici. 

Podle prvotních informací došlo k postřelení ženy. „Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny,“ dodala. Více informací policie zatím neuvolní.

O probíhajícím incidentu informoval na jednání zastupitelů i primátor města Jan Dohnal (ODS).

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Varování před ozbrojeným mužem v Ostravě -Zábřehu přišlo lidem do mobilu. (24. června 2026)
Varování před ozbrojeným mužem v Ostravě -Zábřehu přišlo lidem do mobilu. (24. června 2026)
Autor: HZS