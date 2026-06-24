„V Ostravě-Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost,“ uvedla krátce po ohlášení události policejní mluvčí Eva Michalíková. Krvavý incident a rozsáhlý policejní zásah se odehrával v Zimmlerově ulici.
Nedlouho poté přišla informace, že ozbrojený muž postřellil manželku. Byla při vědomí, ale má těžké zranění. Žena „schytala" ránu do zad! „Je v ohrožení života. Záchranáři ji předali do péče ostravské fakultní nemocnice," potvrdil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Krátce po 11. hodině dopoledne došlo k dalšímu zvratu. Agresivní a nebezpečný muž je mrtvý! „Můžeme potvrdit, že muž byl na místě nalezen bez známek života. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí," informovali policisté na síti X. Podle policistů se střelil do hlavy.
Celý zásah trval několik desítek minut. Lidé byli informováni pomoci sms. „Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny,“ dodala Michlaíková. O incidentu informoval na jednání zastupitelů i primátor města Jan Dohnal (ODS).