Záchranné složky se sjely do Havířova-Šumbarku poté, co svědci nahlásili zraněného člověka po konfliktu s jiným mužem. Ten na něj měl podle místních vytáhnout nůž a pobodat ho.
„Policisté vyjížděli na oznámení v souvislosti s konfliktem mezi dvěma muži, přičemž došlo u jednoho z nich ke zranění,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
Trénuje děti! tvrdí místní
Podle informací Blesk.cz v konfliktu figuroval muž, který je spjat s místním fotbalovým klubem. Dokonce má mít na starosti malé děti. „Rodiče by to měli vědět,“ míní jedna z místních žen.
Bližší informace k případu nicméně nejsou známy a policie je prozatím neposkytne. „Vzhledem k tomu, že celá věc je nyní ve fázi prověřování, se dále k věci nebudeme vyjadřovat,“ dodala policistka Nikol Bočková.
