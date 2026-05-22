Podle zveřejněného záznamu začalo napadení strkáním a údery rukou. Následně chlapci muže srazili na zem, kopali ho, bili pěstmi a také teleskopickým obuškem.
Záběry televize CNN Prima News ukazují, že oběť se v první fázi nebránila, pouze si chránila hlavu a tělo před údery. Útok pokračoval, dokud se muži nepodařilo vstát a prchnout na cestu vedoucí ven z lesa.
Za útokem se skrýval šokující motiv – oběť si měla psát s teprve třináctiletou dívkou, kamarádkou útočníků. Ta ho údajně do lesa vylákala, kde už čekala rozzuřená skupinka mladíků, kteří se vžili do role mstitelů.
„U pěti osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání,“ vysvětlil mluvčí policie Petr Vala, který dodal:
„Kriminalisté se nadále zabývají i možným protiprávním jednáním napadeného muže a čekají na vypracování zadaného odborného znaleckého posudku.“