Chlapeček bojuje s akutní leukémií, má za sebou operaci plic i řadu dalších komplikací. Když se konečně dostal domů, přišla další zkouška. Musí pravidelně dojíždět na chemoterapie i udržovací léčbu.
„Syn má oslabenou imunitu a nesmí do hromadné dopravy. Každá infekce pro něj znamená obrovské riziko,“ uvedla paní Marie. A tady přichází něco, nad čím většina lidí ani nepřemýšlí. Auto.
Pro někoho jen plechová krabice před domem. „Pro nás je to jediná bezpečná cesta do nemocnice, která je hodinu jízdy daleko,“ líčila maminka, která jako samoživitelka prosí na Donio.cz o finanční pomoc s jeho koupí.
Nemoc udeřila po narozeninách
Když začal rok 2025, žena vůbec netušila, jak krutě ji i jejího syna prověří. Je zvyklá zvládat hodně věcí sama, ale tohle… „Tohle byl boj, na který se připravit nedá,“ popsala začátky Filípkovy nemoci.
Pár dní po jeho druhých narozeninách se jejich svět zmenšil na malý nemocniční pokoj. Strávili v něm 78 dní. Filípek plakal, bál se cizích lidí a nebylo mu dobře.
„Snažila jsem se být silná, i když jsem často sotva stála na nohou. Dnes už syn statečně mává tetám neboli sestřičkám a dokonce se těší do nemocniční herničky. Ale zdaleka ještě nemáme vyhráno,“ dodala maminka.
Jízda za normálním životem
Paní Marie sice auto má, ale už sotva drží pohromadě. „Je mu dvacet let, rez »kvete« ze všech stran, prahy jsou shnilé a děravé. Někudy do něj zatéká a každá delší cesta je sázka do loterie,“ vysvětlila s tím, že oprava by stála víc než samotná hodnota vozu.
„Jenže nové auto je pro mě z rodičovského příspěvku nedosažitelné. Do práce nemůžu, protože Filípek nesmí do školky. Přesto musíme jezdit. Znovu a znovu. Do nemocnice. Za léčbou. Za šancí na normální život,“ uzavřela Hrabcová.
VIDEO: Leukémie: nemoc, kterou trpěl i Karel Gott - příznaky, příčiny, léčba.
Leukémie: nemoc, kterou trpěl i Karel Gott - příznaky, příčiny, léčba Videohub