Pronikl na střechu budovy v centru Ostravy, z níž slezl do půdních prostor. „Po rozbití okna měl poté slaňovat do dalšího prostoru domu, ze kterého odešel doslova s plnýma rukama lupu,“ popisovala policistka Eva Michalíková.
„Jakmile byl uvnitř, měl vzít například elektrickou řetězovou pilu, zahradní nůžky, notebooky, ale též oblečení,“ dodala policistka.
Ve filharmonii se drze procházel po podiu a obhlížel odložené drahé nástroje. Naštěstí byly bubny tak velké, že je nechal na místě.
Pouta na rukou dostat výtečník záhy po vloupačce do kina Vesmír. Nepomohlo mu ani to, že se hlídce prokázal cizím občanským průkazem. Zloděj s kriminalisty nespolupracoval a využil zákonného práva nevypovídat.
Napáchal vazebně stíhaný zloděj škodu za 200 tisíc. V případě vniknutí do objektů měl používat hrubou sílu a nářadí. Hrozí mu 2 roky.
Policie zadržela zloděje, který vykradl v Ostravě i filharmonii. (duben 2026) PČR