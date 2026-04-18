„Název festivalu odkazuje na typický zvuk promítačky tohoto formátu a taky na počáteční písmena názvu našeho města,“ usmál se vedoucí krnovského kina Mír 70 Michal Jaso (44).
Zdejší kino je jedním ze dvou v Česku, kde formát 70 mm promítají. Druhé provozuje soukromník ve Varnsdorfu. Parametry krnovského kina formátu svědčí, mají tu dvě univerzální promítačky, které umí formát 70 mm i 35 mm, který ho nahradil.
Chodilo se na detaily
To, co diváky na formátu nejvíce lákalo, byla obrovská plocha, kterou byl film schopen zachytit při jedinečné ostrosti detailů. „Dnešní digitální formáty se tomu dokážou přiblížit, ale divácký zážitek je přece jen trochu jiný. Dnes kina také hodně investují do zvuku,“ podotkl Michal Jaso.
Pro promítače bylo promítání docela šichta. Museli každý díl na jeho konci ve vymezený čas prolnout s dílem následujícím ve vedlejší promítačce, aby nenarušili plynulost filmu.
Těžké a drahé
Kdysi rozšířený formát 70 mm fungoval ve světě od 50. let minulého století. Do Československa přišly první kopie zhruba o desetiletí později. V kinech se na něj u nás promítalo až do konce devadesátek.
„Pak už se od něj upouštělo. Výroba kopií byla velmi nákladná, doprava a manipulace s nimi nesnadná. Kopie byly velké a těžké, jeden díl filmu může vážit až 30 kilogramů. Postupně se přešlo na kopie 35 mm a v roce 2012 definitivně na digitální promítání,“ vylíčil šéf kina Mír 70.
KRRR! startuje
Ojedinělá středoevropská přehlídka 70mm filmů startuje v Krnově už podevatenácté. Nabídne klasiky z 50. let jako western Stopaři či dobrodružný film Desatero přikázání, osmdesátkové kultovky Krotitelé duchů nebo Zpátky do budoucnosti, ale také současné hity z loňska Hříšníci či Jedna bitva za druhou. Kompletní program a informace najdete na krrr.cz