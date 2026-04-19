Voda poškodila sklepy a stěny Kosárny, tedy dílny, kde se vyráběly kosy. Zničena je i zahrada a přilehlé hospodářské budovy se zemědělskými stroji, s nimiž Karlovičtí za starých časů pracovali. Bahno je poničilo a renovují je v Muzeu v Bruntále. Stodoly jsou teď prázdné.
„Když opadla velká voda, šokovaní jsme zde sčítali škody. Na podzim a i v zimě jsme odklízeli bahno a vyklízeli. Vysušena není Kosárnu dodnes, stěny dál praskají. Podařilo se však zachovat naše nejcennější exponáty,“ řekl správce areálu Martin Žatka. Hlavní pýchou je historická kuchyně s kamny a kompletním vybavením.
Rekonstrukce už čeká
Na návštěvu původního hamr z roku 1600, který je využíván jako muzeum a je též národní kulturní památkou, máte už pouze pár týdnů. Pak se uzavře a začne se s opravou.
„Především kvůli narušení statiky u hlavní budovy, práce se však dotknou i přilehlých hospodářských budov a zahrady,“ dodal Žatka.
Obývaná do roku 1974
Zajímavostí je, že Kosárnu do roku 1974 obývala rodina, která ji prodala Okresnímu vlastivědnému muzeu v Bruntále. V budově dále bydlela, v roce 2022 v ní založili vesnickou expozici pro oživení historie a vzpomínek na dětství návštěvníků.
Než se objekt zcela uzavře, můžete Kosárnu ještě navštívit. Do 31. května je otevřena od středy do neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Expozice ukazuje železářskou historii obce a kovářské řemeslo. Vyráběly se v ní kosy a jiné drobné, převážně zemědělské nástroje. Je tu i ložnice a obývací pokoj, domácnost lesníka s pracovnou, ložnicí, kuchyní a pokojem babičky.
