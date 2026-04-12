„Povodeň před rokem a půl vyřadila z provozu městské divadlo. Poškození suterénu s technickým zázemím bylo tak velké, že běžná obnova nepřipadala v úvahu. Bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení,“ uvedla mluvčí. Z 90 % budou práce uhrazeny ze státní dotace.
Stavební práce se týkají hlavně interiéru budovy, kde se připravuje i několik demolic a úprav konstrukcí. „Velký důraz klademe na řešení vlhkosti, která je jedním z hlavních problémů po záplavách,“ doplnila Petra Koudelková z odboru investic.
Přestěhují techniku
Povodeň zasáhla především suterén, kde jsou šatny pro účinkující, orchestřiště, hygienické zázemí, revizní skříně elektroinstalace nebo náhradní zdroje energie.
„Abychom předešli zatopení při případné další povodni, rozvodné skříně a další technologie přemístíme ze suterénu na nově vytvořenou podestu v prvním patře do místnosti, jejíž podlaha bude nad úrovní podlahy jeviště,“ doplnila Koudelková.
Voda zatekla i do hlediště, technici museli odstranit šest řad poškozených sedadel. Objekt přitom rozsáhlou rekonstrukci absolvoval už před časem. Dokončena byla v roce 2022 a vyšla na 26 milionů korun.
Stavební boom
Začala také oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. Práce vyjdou na 1,6 milionu. Na nábřeží dělníci staví nové chodníky a opravují poškozené zídky.
„Objemem peněz investovaných do hotových či rozestavěných projektů jsme zhruba v polovině. Stavební tempo je nyní obrovské, největší od 70. let minulého století. Aktivita bude ještě růst. Abychom vše dali do pořádku, napočítal jsem, že musíme zrealizovat 200 velkých staveb,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.
Nejnáročnější jsou mosty
Patří mezi ně například opravy základní školy a školní jídelny v Žižkově ulici, mateřské školy v Hlubčické ulici, obnova pumptrackové dráhy u střediska volného času nebo obnova Chářovského parku a Smetanových sadů. Z nejnáročnějších staveb bude oprava několika poškozených mostů.
V letošním roce město předpokládá, že zrealizuje akce za více než čtvrt miliardy korun. Povodeň ze září 2024 zaplavila v Krnově 80 procent města a způsobila škodu v miliardách korun.
VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15. 9. 2024)
