Starší z okradených žen nechala svou tašku na nákupním vozíku. Zatímco si vybírala zboží, zlodějka toho využila a s taškou prchla. „Seniorka v ní měla peněženku s finanční hotovostí, doklady a platební kartou, s níž později obviněná opakovala několik plateb,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Recidivistka v Ostravě okrádala starší ženy při nakupování. (březen 2026) PČR

Zlodějka pak ještě okradla další seniorku, které vzala z tašky peněženku s penězi i doklady. Později z jiné samoobslužné prodejny vzala nepozorovaně ze skříňky za pokladnou další peněženku.

Dobře ji znali

Policistům pomohly kamerové záznamy. Při jejich vyhodnocování známou firmu poznali. „Šlo o recidivistku s bohatou trestní minulostí, která se měla pohybovat napříč Českou republikou,“ popsala Michalíková s tím, že se ženu podařilo zadržet.

„Obviněné byly prokázány čtyři skutky, které měla spáchat už v minulém roce. Trestní stíhání se rozšíří o další případy, které má mít na svědomí,“ dodala policistka. Recidivistka se přiznala, teď sedí ve vazbě a hrozí jí dva roky za mřížemi.

Recidivistka v Ostravě okrádala starší ženy při nakupování. Využívala jejich nepozornosti, odhalily ji však kamery.
Recidivistka v Ostravě okrádala starší ženy při nakupování. Využívala jejich nepozornosti, odhalily ji však kamery.
Autor: PČR