Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.
Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů. Od roku 2002 odval provozuje Diamo, které tam chce vybudovat ochranný sarkofág.
Zdravá Ostrava
Zdravotní ústav (ZÚ) měří kvalitu ovzduší u haldy od května 2024 na dvou místech. První je ve Vrbické ulici v Bohumíně-Vrbici, tedy na závětrné straně odvalu. Návětrnou stranu odvalu sleduje měřicí místo v Kanczuckého ulici v městském obvodu Slezská Ostrava.
„Z naměřených výsledků na dvou měřících místech v okolí odvalu Heřmanice v průběhu roku 2025 vyplývá, že žádná koncentrace ze sledovaných škodlivin nebyla překročena, vyjma benzo(a)pyrenu. Koncentrace všech sledovaných škodlivin jsou v rámci města Ostravy vzájemně srovnatelné, s výjimkou stanice Ostrava-Hrušov," uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei.
Z Ostravy se podle odborníků stává zdravé město.
Vyšší koncentrace benzo(a)pyrenu a benzenu v Hrušově jsou podle mluvčího pravděpodobně důsledkem koksárenského provozu.
„Data kontinuálního imisního monitoringu za rok 2025 mimo jiné jednoznačně potvrzují, že halda není momentálně významným zdrojem znečištění ovzduší,“ dodal.
Výsledky z měření jsou dobré zřejmě i proto, že v současnosti na haldě není žádná zásadní aktivita ani se nedělají žádné sanační práce. Kontrola kvality ovzduší v okolí haldy bude pokračovat.
