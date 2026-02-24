„Mohu potvrdit, že probíhá zásah v jednom z domů v centru Havířova. Na místě jsou policisté a žádáme veřejnost, aby se řídila jejich pokyny,“ uvedla kolem půl třetí odpoledne policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Lidé neměli ani vycházet ven z vchodů v uzavřené oblasti. Důvodem má být nebezpečný a nejspíše ozbrojený muž, který se měl zabarikádovat v jednom z bytů. K násilnému vstupu do bytu se podle zjištění Blesk.cz chystala krajská zásahová jednotka.
Přestřelka
Podle informací policie na síti X došlo k přestřelce. „Jeden z policistů byl zraněn. Policisté střelbu opětovali a dopravili zraněného kolegu do bezpečné zóny,” uvedla policie.
Zásahovka se poté s mužem pokusila znovu domluvit, ale to už nereagoval. „Policisté zásahové jednotky provedli vstup do obydlí a nalezli muže bez známek života. Přivolaný lékař konstatovat smrt,” doplnili policisté. Příčinu určí soudní pitva.
Ozbrojený muž se zabarikádoval ve sklepě. Samopalem postřelil policistu a sám zemřel. Michal Charbulák