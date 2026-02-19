Jakmile se během zimy oteplí a dílo vezme za své, při dalším sněžení a přituhnutí jdou znovu do akce. „Máme ho přímo pod okny a syn je pyšný, když vidí, kolik má obdivovatelů,“ prozradil táta. Protože je největší koule paradoxně nahoře, bez důkladného zpevnění klacky uvnitř by se celá akrobacie neobešla.
„Sněhulák skočil z okna! Pan Machnik by mohl konstruovat mosty. Paráda, úžasný,“ vzkazují pobavení kolemjdoucí. Další se nechali inspirovat a vytvořili například sněhovou panenku Marii, sněhuláka s pejskem nebo dokonce strážce hrobek.
