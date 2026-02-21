Hradby, hrad, hroby i stopy po kašně, která tu šuměla před staletími. Archeologové během výzkumu odkryli pozůstatky pozdně gotického městského hradu, městských hradeb i desítky středověkých a novověkých pohřbů.
Jinými slovy tam, kde dnes lidé parkují auta a procházejí se po náměstí, tam se kdysi bránilo město a pohřbívali se jeho obyvatelé. „Hroby se zde ukládaly po staletí, a některé z nich zůstaly zachované dodnes, jen pár desítek centimetrů pod povrchem,“ doplnil archeolog František Kolář.
Hrad, který zmizel, ale ne docela
Pod dnešním zámeckým nádvořím se objevily zdi domů a staveb, které byly v 19. století bez milosti zbourány. Největší překvapení? Zachovalé části pozdně gotického městského hradu z počátku 16. století včetně obvodové hradby, jižního paláce a dokonce schodišťové věže, po které se kdysi procházela městská elita.
Archeologové navíc zjistili, jak byl hrad důmyslně napojen na městské hradby. Obrana města nebyla žádná improvizace. Hlučín byl pevností, se kterou se muselo počítat.
Kašna pod asfaltem a zámek nad příkopem
„Výzkum odkryl i pozůstatky mladší etapy renesančního a barokního zámku, který z původního hradu postupně vyrostl. Pod povrchem se skrývá základ kašny nebo fontány, včetně odtokového kanálu,“ doplnila památkářka Petra Kaniová.
Tam, kde dnes prší na asfalt, kdysi zurčela voda v zámeckém dvoře. Nechybí ani stopy po západním křídle z 18. století, postaveném nad zasypaným městským příkopem.
Město s bohatší minulostí, než se zdálo
„Hlučínský hrad je v písemných pramenech zmiňován už v roce 1439. O necelé století později získal kamenné hradby a proměnil se v renesanční zámek. Jenže v 19. století přišlo necitlivé bourání a celé části zámku zmizely,“ líčili archeologové.
Ovšem ne nadobro. Dnes víme, že pod nohama obyvatel a návštěvníků města leží doslova zakonzervované dějiny. Archeologové poté podzemní město opět zahrnuli hlínou.
VIDEO: U Otic na Opavsku našli archeologové ztracenou středověkou vesnici.
U Otic na Opavsku našli archeologové ztracenou středověkou vesnici Michal Charbulák