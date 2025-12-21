Sestřičkou chtěla být už jako malá holčička a drží se toho dodnes. „Ráda jsem vždy pomáhala, práce s lidmi mě naplňuje. S novopečenými maminkami se děláme vzájemně šťastnými. Narození děťátka je největší zázrak,“ říká Vladimíra Majdyšová.
Přidala i jeden z mnoha příběhů. Jedna z »jejích« maminek původně nechtěla žádné děti, a našla si proto též partnera, který už děti měl. „Byla v šoku, když zjistila, že je těhotná. Poté se jí narodil krásný chlapeček, a byla až tak nadšená, že těhotněla a porodila pak ještě dvakrát,“ směje se.
Sestra veřejnosti
Oblíbené Vlaďce naposílaly spokojené pacientky 11 tisíc z celkových 70 tisíc hlasů v klání Moravskoslezská sestra 2025. S přehledem tak vyhrála nad ostatními 35 kolegyněmi.
„Je to ocenění celého oddělení, od lékařů, sestřiček, po ošetřovatelky i uklízečky,“ uvedla skromně.
Nejoblíbenější sestra Moravskoslezského kraje je Vladimíra Majdyšová (54) z Ostravy. Karel Janeček
Vítkovická nemocnice a porodnice jsou Vladimíře Majdyšové zřejmě souzeny. Rodila zde i obě svoje dcery Evu (31) i Hanu (28), která jde v maminčiných šlépějích a je sestřičkou v ostravské fakultní nemocnici.
Práce jako poslání
Do nemocnice přichází ráno mezi prvními. „Když jsem mimo oddělení, stejně tam stále volám, píšu, zajímám se, jak se rodičky mají, co jejich miminka,“ říká Majdyšová.
Díky přátelské povaze uklidní i ty nejnervóznější a vystresované rodičky. „Prostě najedeme přirozeně na společnou vlnu. S mnohými zůstáváme i přáteli na celý život,“ dodala porodní asistentka.