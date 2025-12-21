Sestřičkou chtěla být už jako malá holčička a drží se toho dodnes. „Ráda jsem vždy pomáhala, práce s lidmi mě naplňuje. S novopečenými maminkami se děláme vzájemně šťastnými. Narození děťátka je největší zázrak,“ říká Vladimíra Majdyšová.

Přidala i jeden z mnoha příběhů. Jedna z »jejích« maminek původně nechtěla žádné děti, a našla si proto též partnera, který už děti měl. „Byla v šoku, když zjistila, že je těhotná. Poté se jí narodil krásný chlapeček, a byla až tak nadšená, že těhotněla a porodila pak ještě dvakrát,“ směje se.

Sestřička Monika odrodila tisíce dětí: Hlídá každý jejich dech

Staniční sestra Monika Kupková (48) z Fakultní nemocnice Ostrava je v Moravskoslezském kraji jedním z největších expertů při komplikacích miminek po porodu.

Sestra veřejnosti

Oblíbené Vlaďce naposílaly spokojené pacientky 11 tisíc z celkových 70 tisíc hlasů v klání Moravskoslezská sestra 2025. S přehledem tak vyhrála nad ostatními 35 kolegyněmi.

„Je to ocenění celého oddělení, od lékařů, sestřiček, po ošetřovatelky i uklízečky,“ uvedla skromně.

Video
Video se připravuje ...

Nejoblíbenější sestra Moravskoslezského kraje je Vladimíra Majdyšová (54) z Ostravy. Karel Janeček

Vítkovická nemocnice a porodnice jsou Vladimíře Majdyšové zřejmě souzeny. Rodila zde i obě svoje dcery Evu (31) i Hanu (28), která jde v maminčiných šlépějích a je sestřičkou v ostravské fakultní nemocnici.

Sestřička Radka vyjíždí do terénu: Je to náš anděl, říkají senioři

„Je to náš anděl,“ řekl o terénní sestřičce Zdeněk Románek (80) ze Zátoru, jehož zdravotní stav jezdí Radka Droběnová (55) pravidelně kontrolovat.

Práce jako poslání

Do nemocnice přichází ráno mezi prvními. „Když jsem mimo oddělení, stejně tam stále volám, píšu, zajímám se, jak se rodičky mají, co jejich miminka,“ říká Majdyšová.

Díky přátelské povaze uklidní i ty nejnervóznější a vystresované rodičky. „Prostě najedeme přirozeně na společnou vlnu. S mnohými zůstáváme i přáteli na celý život,“ dodala porodní asistentka.

Fotogalerie
5 fotografií
Porodní asistentka Vladimíra Majdyšová (54) se letos stala Sestrou veřejnosti.
Porodní asistentka Vladimíra Majdyšová (54) se letos stala Sestrou veřejnosti.
Autor: Blesk:Karel Janeček