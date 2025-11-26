Z kaluže by se jen tak nikdo nenapil, ale osvěžit se sněhem i vnitřně občas napadne kdekoho. „Sníh není jen zmrzlá voda, ale past plná toxinů. Ještě před dopadem na zem zachytává ve vzduchu prach, pyl i mikroplasty,“ upozornil Radek Mikšík s tím, že pozor by si měli dávat hlavně lidé z měst.
Nasává karcinogeny jako houba
„Ve městech sníh pohlcuje karcinogenní látky z výfukových plynů, benzen a toluen. Ty poškozují krvetvorbu a nervový systém. Čím hustší doprava a průmysl, tím více nečistot se ve sněhu hromadí,“ vysvětlil hlavní hygienik společnosti AGEL.
Není dobré ani nechávat sníh rozpustit. „Taková voda by se dala pít jedině přefiltrovaná,“ podotkl.
„Nejšpinavější“ je podle hygienika první, povrchová vrstva sněhu, která prachu a chemikálií dokáže posbírat nejvíce. A může být sebebělejší. Pokud má ovšem sníh barvu žlutou, šedou či černou, je varování více než jasné. „Moč, sůl ani výfukové plyny samozřejmě nikomu neprospějí. Konzumaci sněhu se zkrátka vyhněte,“ usmál se na závěr Radek Mikšík.
Hrozí podchlazení
Možná očividnějším problémem, než jeho složení, je teplota sněhu. „Tělo musí vynaložit značné množství energie a tepla, aby sníh roztavilo v tekutinu. Výsledkem může být podchlazení, tedy pokles teploty pod 35 °C. Při něm dochází ke zúžení cév, zvýšení krevního tlaku a srážlivosti krve,“ varoval Radek Mikšík.
