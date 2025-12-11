Že se něco u knihovny děje, nahlásil pult centralizované ochrany, který oznámil narušení objektu. „Hlídka strážníků na místě zjistila rozbité okno knihovny. Hlídku kontaktoval pracovník strážní služby a upozornil ji na muže vzdalujícího se z místa činu,“ popsala mluvčí městské policie Helena Badurová.
Mladík na výzvu k zastavení zprvu nereagoval. Cestou za ním strážníci natrefili na další rozbité skleněné výplně. Nakonec byl zastaven, výzvy neslyšel kvůli sluchátkům v uších...
Já nic, já muzikant
Domluva s mladíkem byla zprvu složitá. Strážníkům předvedl několik gest ve stylu „já nic, já muzikant“, ale nakonec uznal, že zapírat nemá cenu.
Mladík v Ostravě rozbíjel skleněné výplně, strážníkům tvrdil, že měl asi vztek. MP Ostrava
„Nevím proč jsem to udělal, asi jsem měl vztek,“ říkal hlídce a vzápětí nadýchal 2,21 promile. „To byla hodně hloupá klukovina,“ opáčili strážníci.
Pro vzteklouna si kvůli podezření na způsobení vysoké škody a tudíž spáchání trestného činu, přijela policie.