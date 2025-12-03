Nervózně rozhlížející se muž v kšiltovce se přikradl ve večerních hodinách ke zdi ordinace na ulici Dvouletky. Začal tahat z krabice jednu stříkačku za druhou. „Na zeď vylil několik nezjištěných tekutin,“ uvedla policistka Eva Michalíková.
Neznámý vandal polil tekutinou zubařskou ordinaci v Ostravě-Hrabůvce. PČR
Vandal zřejmě nezůstal jen u toho. Kdosi totiž poškodil i červený vůz stojící opodál. Asi nebude náhoda, že patřilo zubařce z napadené ordinace. Způsobená škoda je přes 100 tisíc korun.
Pátrají po něm
Pachatel spravedlnosti zatím uniká. Policisté proto oslovili veřejnost. „V souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže z videozáznamu. Ten by mohl svou výpovědí pomoci k objasnění daného skutku. V případě poznatků neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ požádala policistka Eva Michalíková. K tomu, aby se sám přihlásil, vyzvali policisté i samotného muže z videa.