Parta kluků terorizovala Chotěboř: Při krádežích potravin i aut nadělali škodu 600 tisíc!
Dva nezletilí výrostci se během prázdnin v Chotěboři a okolí dopustili celkem 14 trestných činů. Vloupali se do obchodů, barů, bytů i firemních objektů, kradli kola a poničili auta. Škoda dosahuje bezmála 600 tisíc korun. Jeden z mladíků skončil v zařízení pro mládež.
Kriminalisté z Havlíčkova Brodu společně s chotěbořskými policisty odhalili dvojici nezletilých pachatelů, kteří se během letních prázdnin dopustili série vloupání a krádeží. Od druhé poloviny června až do konce srpna mají na svědomí celkem 14 provinění, ve dvou případech se k nim přidal jejich stejně starý kamarád.
Podle policie chlapci vnikali do barů, prodejen, stánků, sportovních areálů i rodinných domů. Nevynechali ani areály firem, kde prohledávali odstavená auta a odnášeli vše, co našli. „Prostory vždy prohledali a odcizili věci, které na místě nalezli. Bez jejich povšimnutí nezůstala ani dvě jízdní kola či vozidlo, do kterého vnikli. Další dvě vozidla poškodili tím, že je posprejovali barevnými spreji,“ popsala řádění výrostků policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Významné škody způsobili teenageři koncem června, kdy po rozbití dveří vnikli do jedné z chotěbořských prodejen. Odtud si odnesli velké množství cigaret, alkoholu, energetických nápojů i potravin. Na konci prázdnin pak zaútočili na areál autoopravny. V jednom z vozidel našli klíče a rozhodli se s ním svézt.
„Nezkušená jízda bez řidičského oprávnění skončila tím, že postupně nabourali osm zaparkovaných vozidel a způsobili na nich předběžnou škodu přes tři sta tisíc korun,“ uvedla mluvčí. Celková škoda je dvakrát taková!
Kriminalisté oba mladíky obvinili z provinění krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci. Třetí chlapec čelí obvinění z krádeže. „Za spáchanou trestnou činnost lze dvojici uložit trest odnětí svobody až na dva a půl roku. Třetímu mladíkovi hrozí trest nižší,“ dodala Lébrová. Jeden z obviněných byl po nezbytných úkonech převezen do zařízení pro mládež. Vyšetřování případu pokračuje.
