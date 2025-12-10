Nedobrý pocit měli policisté po telefonátu na linku 158, kam se dovolala mladá, evidentně psychicky rozhozená dívka. Tvrdila, že spolykala nějaké léky, má u sebe nůž a hodlá skočit pod tramvaj.
„S oznamovatelkou bylo velice těžké udržet telefonický hovor a získat bližší informace k místu, kde se zrovna nachází. Jediná informace, kterou policisté disponovali, byla, že je poblíž mostu a teče tam řeka Odra,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Odhoďte to, prosím!
Policisté na nešťastnici narazili u garáží v ulici U Výtopny. Držela nůž. Zpočátku nespolupracovala.
Policisté z Ostravy zachránili dívku, která vyhrožovala sebevraždou. PČR
„Odhoďte ten nůž, prosím. Chceme vám pomoci. Ale musíte ho odhodit. Nechcete mi přece ublížit a já tím pádem nechci ublížit vám. Odhoďte ho, ať vám můžeme pomoci,“ naléhal opatrně na dívku velitel policistů. Policisté si nakonec získali její důvěru a nůž před nimi odhodila.
Už byla pořezaná
Ukázalo se, že citlivým přístupem dívce skutečně zachránili život, protože své hrozby už začala naplňovat.
„Dívka již před tím stačila způsobit řezné zranění na předloktí. Policisté ji na místě ošetřili a po celou dobu uklidňovali,“ pokračovala v popisu dramatu policistka Eva Michalíková. Dívka byla předána do rukou záchranářů, kteří ji zavezli do nemocnice.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.