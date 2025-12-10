Seznámili se v polském Klodsku, Michal je totiž Polák, ale již několik let žije v Ostravě. Kněz ale před ním zatajil, že je duchovním. Po čase mu vyznal lásku a nabídl mu, ať se za ním přestěhuje do Hlučína.

Kněz byl podle Michala okouzlující a milý, ale postupně začal odhalovat jeho pravou tvář. O tom všem promluvil pro server past-vina.cz

„Na začátku byl falešně milý, usmíval se, snažil být hodný, pomáhal. A pak jsem ze dne na den viděl, jaký je doopravdy – hrubý, vulgární, náchylný k bití. Jednoho večera mě dokonce shodil ze schodů,“ popisuje Michal.

Sex na faře

Kněz podle Michala měl střídat partnery jako na běžícím pásu. „Na faru v Jeseníku zval všechny, což mě překvapovalo, že se nebál. Jeden mladý kluk tam k němu chodil pravidelně. Dokonce tam i přespával. Byly tam pořád takové akce sexuálního charakteru,“ řekl Michal.

Podle něj byl i častým návštěvníkem nejrůznějších gay klubů. Není divu, že se kněz nakazil virem HIV. Jenže svůj zdravotní stav zatajoval...

Tři roky za šíření HIV

Soud ho letos v tichosti potrestal za šíření nakažlivé choroby tříletou podmínkou. „Jiří Marek Kotrba provozoval vzájemný nechráněný pohlavní styk do konečníku, aniž by jmenovaného o své HIV pozitivitě informoval, a tím ho vystavil zvýšenému nebezpečí nákazy virem HIV,“ stojí v rozsudku podle serveru past-vina.cz v rozsudku.

Podle serveru před soudem vystupoval kněz arogantně, předsedající ho opakovaně napomínal. Lítost neprojevil vůbec žádnou. „A co ti je do toho,” cituje reakce kněze religionista Jakub Jahl.

Církev se distancuje

„Biskupství ostravsko-opavské (BOO) v prvé řadě vyjadřuje lítost, že se diecézní kněz takových skutků dopustil. Omlouvá se také za pohoršení, které tento kněz nedodržením celibátního závazku a nevhodným jednáním způsobil,“ řekl v reakci na případ mluvčí biskupství Ondřej Elbl.

Jakmile biskupství obdrželo informaci o trestním řízení vůči dotyčnému knězi, postavilo jej mimo službu a suspendovalo. „Generální vikář Mons. Jan Czudek skutečnost osobně sdělil farníkům v obcích na Jesenicku, kde P. Kotrba působil. Od té doby kněz nevykonává žádnou službu v církvi,“ potvrdil konec „nadějného kněze“ Elbl.

Už není knězem

Generální vikář se prý také účastnil soudních líčení a byl v kontaktu s bývalým partnerem kněze, který podal trestní oznámení. Ihned po vynesení rozsudku biskupství rozvázalo pracovní poměr s odsouzeným knězem a rozběhly se přípravy na tzv. laicizaci. Což je proces, kdy je kněz propuštěn ze svého úřadu a závazků, čímž se stává opět laikem.

Kněz,který byl mladou nadějí církve především na severu Moravy, působil na farnostech v Supíkovicích, Černé Vodě, Staré Červené Vodě a také ve Velkých Kuněticích.

Michal vypovídá o jeho vztahu ke knězi Jiřím Marku Kotrbovi (39), který byl podmínečně odsouzen za šíření viru HIV. Církev se ho zřekla.
