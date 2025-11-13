„Plzeňská diecéze se jasně vymezuje proti vystupování Stanislava Turčániho a Ladislava Vargy, kteří se prezentují jako zástupci farnosti Bezdružice a jednají jejím jménem, včetně správy profilu na Facebooku s názvem Řkf Bezdružice,“ řekla mluvčí Biskupství plzeňského Nicola Elisabeth Šimandlová.
Samotná farnost už před 21 lety zanikla, sloučila se se sousední. „Není tedy ani z právního hlediska možné, aby se někdo prezentoval jako zástupce neexistující farnosti Bezdružice,“ vysvětila Šimandlová.
Správce je jen jeden
Jediným oficiálním zástupcem, kterému je svěřena pastorační péče o věřící v Bezdružicích, je od roku 2010 Benedikt Košlab, správce Římskokatolické farnosti Konstantinovy Lázně. „Ladislavu Vargovi a Stanislavu Turčánimu, nebylo ze strany Diecéze plzeňské uděleno žádné pověření ani povolení k výkonu kněžské služby,“ uvedla Šimandlová.
Sloužil i mše svaté!
Oba muži se v Bezdružicích údajně objevili už v létě. Stanislav Turčány tvrdil, že je duchovní, nosil kněžský oblek, a měl také sloužit mše. Podle místních, oba muži tvrdili, že vybírají peníze pro chudé a děti. Někteří věřící jim tak dali i tisíce korun.
„Výslovně se od jejich činnosti distancujeme a žádáme všechny, aby při jakékoliv podezřelé aktivitě těchto mužů kontaktovali svého duchovního nebo policii,“ dodala Šimandlová.
