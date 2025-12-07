„Jakmile se bouda otevře, víme, že jsou svátky za rohem,“ shodují se obyvatelé Bystřice na Třinecku. Lukáš Strážnický, který punč obsluhuje, si rozhodně nemusí lámat hlavu, kde sehnat zákazníky.
Stánek má už pátou sezónu a lidé si ho oblíbili. „Staví se zahřát cestou z práce, na procházce, a nejvíc jich dorazí večer o víkendu,“ řekl Lukáš. Zima mu prý v budce není. „Jsem ze studeného odchovu, léto je pro mě trýzeň, takže v chladu jsem spokojený. Vydržím tady do 21. února,“ usmál se.
Stejně tak si na nízkou návštěvnost nemusí stěžovat paní Nikola v Jablunkově. Její punčová bouda, kde se střídá s příbuznými, stojí už potřetí kousek od náměstí a okolí hučí jako v úlu.
Co je vlastně punč?
„Oslazené svařené víno s trochou čaje, alkoholem, kořením a někdy i s kousky ovoce,“ vysvětlila paní Nikola. Její stánek bude dělat radost místním až do konce ledna. Prostě zima nezima… stačí pár stolků, horký kelímek, a lidé se okamžitě začnou družit.
