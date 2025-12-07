Vyšetření prostaty při podezření na nádor probíhá velmi nepříjemně. V novojičínské nemocnici teď bodání jehlou nahradila umělá inteligence. Do ostrého provozu spustili novinku symbolicky v listopadu, měsíci prevence mužského zdraví.
„Pro pacienta s podezřením na rakovinu je nejhorší čekání na výsledky. Díky AI ho výrazně zkrátíme. AI přesvědčivě zvýrazní oblasti, které by lidské oko mohlo kvůli únavě přehlédnout. Už dvakrát technologie upozornila na drobné léze pouhým okem těžko viditelné,“ řekl radiolog Cyril Vojtek.
Rychle a bez jehly
Druhou a možná ještě podstatnější výhodou pro pacienta je způsob vyšetření. Podstoupí „pouze“ magnetickou rezonanci, namísto odběru vzorku jehlou. Po měsících testování softwaru, se Stanislav stal jedním z prvních pacientů, kteří podstoupili vyšetření pomocí AI naostro.
Zástupce primáře radiologie Cyril Vojtek vysvětluje použití umělé inteligence v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Michal Charbulák
„Netušil jsem, že už se to provádí takhle. Hodně mě to překvapilo a potěšilo. Jehle jsem se vyhnul a výsledky jsem věděl prakticky hned. A co je hlavní, podle výsledků jsem zdráv,“ ulevilo se Stanislavovi. „Veškerý stres ze mě odpadl. Dá se říct, že mi umělá inteligence zachránila Vánoce,“ usmál se.
Jehlou přes konečník
Vyšetření „postaru“ není pro pacienty vůbec nic příjemného. Provádí se pomocí biopsie, tedy odběrem biologického vzorku z ložiska v prostatě, a to přes konečník. Novinka, kdy „vyšetřuje“ umělá inteligence, tak výrazně může pomoci třeba mužům, kteří dosud zanedbávali například prevenci právě kvůli strachu z nepříjemné metody.
Diagnózu rakoviny prostaty si v Česku ročně vyslechne na 8 000 mužů, zhruba 1500 jich umírá.