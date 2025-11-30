Malá Františka měla žloutenku také. Fototerapii s ní na hrudi strávila její maminka. „Abych pravdu řekla, vůbec jsem netušila, že to u nás v Česku není standardem. Byla jsem hodně překvapená, když jsem se dozvěděla, že tomu tak není,“ řekla Blesk.cz Weronika Kuta.
S ní a Františkou zvládl jednu noc fototerapie i tatínek holčičky. „Terapie trvala celkem 32 hodin. Dcerka to snášela lépe než já nebo manžel. Když chtěla, tak si u mě pospala. Ale když jsem četla reakce maminek, které to takhle neměly, byla jsem vděčná a říkala si, jaké jsme měli štěstí,“ přiznala.
Proplakané hodiny
Reakce matek na zprávu porodnice o tomto přístupu byly bouřlivé a nadšené. I když to, že ho nezažily, jim bylo líto. „Tohle je úžasné! Měla jsem lampu s miminkem sice na pokoji, ale směla jsem si ho vzít jen jednou za tři hodiny. Pobyt jsem probrečela a téměř se mi zastavila laktace. Nevzpomím na to hezky,“ řekla třeba maminka Dorota P.
„Tohle by nám tak strašně pomohlo, kdybychom to mohly mít takhle s dcerou k dispozici. Dcera byla pod světlem strašně dlouho, skoro týden. Prostála jsem hodiny s ní u boxu. Nechtěla jsem, aby se cítila sama. Naštěstí jsem ji měla aspoň na pokoji. Hrozně plakala. Když řekli „nebojte, ona to vzdá“, málem mi to utrhlo srdce,“ přidala svou zkušenost Iva V.
Pro psychickou pohodu
Trend v duchu péče Family Centred Care prosazuje primář dětského oddělení Hynek Canibal. „Jde o nejpřívětivější způsob, který umožňuje, aby dítě i při terapii zůstalo u maminky. Ta může neomezeně kojit, což podporuje laktaci, psychickou pohodu a posiluje vazbu mezi rodiči a dítětem,“ řekl.
„Samozřejmě je třeba dodržet zásady bezpečnosti jako adekvátní vzdálenost těla dítěte od zářiče či ochranu zraku speciálními brýlemi,“ dodal lékař.
Novorozenecká žloutenka je časté onemocnění, kdy jsou u miminek překročeny hodnoty bilirubinu. Ten speciální modré světlo rozkládá v kůži na formu, kterou lze snadněji vyloučit s močí nebo stolicí.
