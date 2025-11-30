Staniční sestra z kanylačního oddělení je za ocenění vděčná. „Není to jen o mě, ale o celém kolektivu. Během vyhlášení jsem byla dojatá,“ přiznala Iveta Kociánová, která se v novojičínské nemocnici s primářem Viktorem Maňáskem podílela na vzniku onkologického oddělení i Kanylačního centra.
„Při léčbě pacienta, která je na měsíce nebo roky, ho zajistíme katetrem na našem pracovišti do velkých a hlubokých žil na paži, krku nebo stehně. Konce katetrů končí v místě, kde tato velká žíla vstupuje do srdce. Pak můžeme aplikovat léčiva, která nejsou vhodná pro podávání do povrchových žil,“ popsala žena, která v zavádění a ošetřování těchto katetrů vzdělává další sestry a lékaře.
Silné příběhy
Hlavní část praxe paní Iveta strávila na onkologii. „Pečovala jsem o pacienty v akutní, v paliativní péči i o nemocné v konečném stadiu nemoci. Snažím se být profesionál, i tak se člověk neubrání s pacienty navázat jiný vztah. Nevyhnete se ani slzám při jejich odchodu, neboť se stali vaší součástí,“ nezastírá.
Řekli, že jsme zlí
Příběh dvou malých bratrů, kterým otec po boji s nemocí zemřel, se Ivetě Kociánové vryl do srdce. „Chlapci po smrti otce na nás zanevřeli, že jsme zlí, že jsme tatínkovi nepomohli a nechali ho umřít. Po nějaké době se s maminkou objevili na oddělení s kyticí. Přišli se omluvit a poděkovat sestřičkám a lékařům za péči o tatínka, že to tenkrát nechápali. Byl to moment plný emocí a slz. Ale velmi obohacující,“ uvedla.
Nečekané pohlazení
Iveta Kociánová nejspíše nikdy nezapomene ani na osud mladého pacienta, třicátníka, který zvládl boj s rakovinou. „Celé oddělení se těšilo. S mnohými z nás se i se ženou spřátelili. Jenže při sekání dřeva došlo ke krvácení do mozku a upadl do kómatu. Na nikoho, ani na rodinu nereagoval, až jednou jsem ho chytila za ruku a začla si s ním povídat a on mi začal hladit palec. Doktoři i já jsme zůstali zaraženi a další den se z komatu probral. Je mi líto, že jeho příběh nakonec nedopadl dobře...,“ zavzpomínala.
VIDEO: Strašák jménem CHOPN, nemoc, na kterou ročně zemře tisíce lidí. Víte, o co jde?
Strašák jménem CHOPN, nemoc, na kterou ročně zemře tisíce lidí. Víte, o co jde? Bára Holá, Lukáš Červený