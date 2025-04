„Potřebovali jsme se více dostat k lidem. Ti si často neuvědomují, že krev je potřeba neustále. Případně netuší, kde se dá darovat,“ říká koordinátorka akce Xenia Zichalová z Nemocnice AGEL Nový Jičín.

„Cílem je také najít novou generaci dárců. Ta starší a dosud stabilní se početně tenčí, ať už kvůli věku či zdraví. Základnu je třeba zase rozšířit,“ vysvětlila zdravotnice s tím, že k odběrům se týmu přihlásilo 25 dárců. Pro osm z nich to bylo poprvé.

Kuráž si dodaly vzájemně

Mezi prvodárci byly i dvě úřednice z jednoho oddělení. „Já chtěla už dřív někde darovat. Tahle akce mi urychlila rozhodování. Je to příjemný pocit pomáhat. Měla jsem mírný strach, ale přišla poprvé i moje kolegyně. Navzájem jsme se podpořily,“ řekla referentka Magda Slípková (43).

Video Video se připravuje ... Krev na kopřivnické radnici daroval i místostarosta David Monsport. Michal Charbulák

„Mně dříve bránila v darování potřebná váha. Teď už jí mám a navíc nám přijeli s odběry přímo na úřad. Takže ideální,“ dodala Andrea Nováková (50).

Chtějí to opakovat

Příkladem zájemcům šel místostarosta David Monsport, který věří, že se odběrový tým neukázal na radnici zdaleka naposledy. On sám patří už mezi hodně zkušené dárce krve.

„Daruji krev už téměř 20 let. Prvním rozměrem je možnost někomu pomoci zachránit život. Druhým je to, že si prostřednictvím dárcovství hlídám svůj zdravotní stav,“ popsal s tím, že by příští výjezdní