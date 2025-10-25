„Přišlo to znenadání. Nikdy jsem se zdravím potíže neměla, a najednou přišla obrovská dušnost, až jsem se dusila, bolesti na hrudi, byla jsem celá malátná a zpocená od hlavy k patě,“ popsala onemocnění Radomíra Oršulová.
Poprvé pocítila jeho projevy před deseti lety. „Bylo to po operaci mých kyčlí a páteře. Zhoršovalo se to celé v období kovidu, prodělala jsem i černý kašel. Při sebemenší činnosti, i při zvedání se z postele se nedalo dýchat,“ popisuje Oršulová.
20 minut na diagnózu
Pod kontrolou odborníků je celou dobu, se srdíčkem ji nyní vyšetřují na novém nejmodernějším přístroji ve fotonovém centru v Nemocnici AGEL Ostravě-Vítkovicích. Přístroj je první na na Moravě. Další dva jsou v Plzni a Praze. „Žádná kanyla, drátek cévami do srdce, žádná kontrastní látka není potřeba,“ pochvaluje si.
Problémy se srdíčkem má Radomíra Oršulová (78) už 10 let , nyní ji vyšetřuje nejmodernější CT přístroj. Karel Janeček
Přístroj za 100 milionů využívá kvantové fotonové technologie, která staví právě na šetrné a i přesnější diagnostice onemocnění srdce a cév. „Za 20 minut jsem věděla diagnózu a možnosti další léčby. To je velká výhoda,“ dodala pacientka.
Právě včasná a přesná diagnostika rozhoduje o často životě smrti. „Hlavně v případě ischemické choroby srdeční, která je hlavní příčinou kardiovaskulárních úmrtí v Česku,“ potvrdil primář kardiochirurgického oddělení Jan Chovančík.