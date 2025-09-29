Byl 30. březen roku 2012, když operační středisko vyslalo posádku do centra Brna. Šestnáctileté dívce se náhle zastavilo srdce. Na místo vyjížděli lékař Radim Jančálek a záchranáři Daniel Bradáč a Zdeněk Labský.
Má kardiostimulátor
Na jejich zásahu tehdy závisel celý jeden život. Resuscitovali mladou dívku, dokázali jí obnovit krevní oběh a odvezli ji do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Jesika tehdy vyhrála svou nejtěžší bitvu. Od té doby jí v hrudi pravidelně tiká kardiostimulátor – malý stroj, který hlídá, aby její srdce nikdy nezůstalo stát.
Uběhlo třináct let. Z šestnáctileté dívky je dnes dospělá žena, která se svému kamarádovi přiznala, že by někdy chtěla poznat ty, kteří ji zachránili a poděkovat jim. To kamarádovi stačilo. Domluvil se záchranáři a pro Jesiku připravil překvapení, které před ní dokonale utajil.
Dojemné překvapení
Vyvezl ji na výlet a jel přitom kolem bohunické základny záchranářů, kde už čekali tři muži, kteří jí před lety darovali šanci na život Radim Jančálek, Daiel Bradáč a Zdeněk Labský. „Chyběla jen operátorka Jana Šťastová, která tehdy přijímala tísňový hovor," upřesnila mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Jesika byla dokonale zaskočená.
Nejdřív jen tiše zírala, pak se jí do očí nahrnuly slzy. Objala své zachránce a vděčně jim děkovala. „Bylo to nesmírně dojemné setkání, které nám všem připomnělo, proč tuhle práci děláme,“ shodli se potěšení zdravotníci.
