Miminku hoří nad hlavou zásuvka! Hasiči varují děsivým videem, vidělo ho už miliony lidí

  • Hasiči z Moravskoslezského kraje vytvořili video, ve kterém varují před nabíjením spotřebičů v noci. Za pár dní mělo už 43 milionů sledování.
    22. října 2025 ● 05:00

    Nabíjíte přes noc vedle sebe na nočním stolku mobilní telefon? Zlozvyk, který dělá většina z nás, je ve skutečnosti obrovským požárním rizikem. Proto hasiči „vyrobili“ děsivé záběry mrněte klidně spícího v postýlce, zatímco pár centimetrů od jeho hlavy ze zásuvky létají jiskry…

    Jiskření v zásuvkách nad batoletem doprovází ve videu výhrůžný zvuk. Dítě ale spí dál a zvyšující se nebezpečí je skoro hmatatelné. Záběry těsně před propuknutím možného požáru končí. Hasičský virál stvořený umělou inteligencí, tedy AI, boří internet. K pondělnímu dopoledni měl 43 milionů zhlédnutí!

    Video
    Hasiči varují před zapojenými spotřebiči do zásuvek. HZS MSK

     

    Máme s kolegy tým, který se zaměřuje na podobná preventivní videa. Upozorňujeme na vážná rizika v situacích, kdy si je možná neuvědomujeme. Co se týká použití umělé inteligence, poslední dobou jí využívám hojně. Jsou situace, které jen tak prostě nenatočíte,“ říká autor nápadu, hasič Petr Andráško.

    Když spíte...

    Nabíjení elektrických spotřebičů v noci či bez jakéhokoli dozoru je obrovským nebezpečím, číhajícím na každého z nás.

     

    „Stačí vadný kabel, přehřátý adaptér nebo zakrytý mobil a z klidného spánku se může stát noční můra. Kouř, jiskry a nakonec i požár. To všechno může začít tiše, když zrovna spíte,“ vysvětluje Andráško, který působí u hasičů jako dokumentarista i vyšetřovatel. „Už máme v hlavě další nápady, takže přibudou další podobná videa,“ prozradil.

  • 1.

    Elektrokoloběžky? Obrovské nebezpečí!

    Dalším velkým rizikem bývají čím dál populárnější elektrokoloběžky. „Rizikovost baterií je úzce spjata s chemickým složením článků. Některé se vyznačují vysokým výkonem, ovšem za cenu určitého zvýšení rizik,“ upozorňuje hasička Kamila Langerová.

     

    Čím jsou vlastně elektrokoloběžky nebezpečné? Hlavně baterie. „Rizika jsou umocněna jejich provozem se špatnou nabíječkou. Akumulátory mohou být poškozené či amatérsky upravené. Upraveny bývají i samotné koloběžky kvůli zvýšení jejich výkonu a rychlosti,“ podotkla Langerová.

    Pekelné stroje

    Když už začne tenhle stroj hořet, bývá to inferno. „Pokud je to možné, odstraňte hořlavý materiál z okolí koloběžky, snažte se ji přesunout na volné venkovní prostranství,“ radí hasička. Hašení je problematické, protože požár je živen chemickou reakcí uvnitř akumulátoru.

     

    Zdánlivě „uhašená“ baterie se může kdykoli opět vznítit. Přitom unikají toxické látky. Nabíjet koloběžku je dobré v neobývaném prostoru, pod dozorem a po nabití hned odpojit. Skladovat ji ne zcela nabitou.

    Milionové škody

    Za necelý letošní rok, tedy od 1. ledna do 3. října, evidují hasiči Moravskoslezského kraje celkem 16 požárů dopravních prostředků na bateriový pohon, z toho v objektu 11. Celková škoda je zhruba 5,5 milionů. Zraněno bylo 11 osob.

     

    Před pár týdny vyhlásil Dopravní podnik Ostrava, že nebude přepravovat elektrokoloběžky a elektrokola ve svých vozech. Stroje jsou v uzavřeném prostoru plném lidí zkrátka příliš velkým rizikem.

    Jak správně nabíjet

    1. Nabíjejte na nehořlavém povrchu.

    2. Nikdy nenechávejte baterii bez dozoru.

    3. Používejte vždy originální nabíječky a baterie.

    4. Pravidelně kontrolujte baterii, jestli není poškozená a zda se při nabíjení nezahřívá víc než jindy.

     

    POZOR! Neoriginální baterie a adaptéry jsou velmi nebezpečné! Levné nebo necertifikované nabíječky se snadno přehřejí a mohou začít hořet. Zvlášť rizikové jsou ty z neznámých e-shopů. Používejte vždy originální příslušenství určené pro konkrétní zařízení.

    Nebezpečí číhá v celé domácnosti

    Spotřebiče

    I když jsou vypnuté, spotřebiče zapojené do zásuvky stále odebírají proud a mohou se přehřívat. Staré nebo nekvalitní prodlužovačky a zásuvky se často roztaví dřív, než si toho všimnete. Mohou se také přehřívat a způsobit požár. Vždy je lepší zařízení po použití úplně odpojit. Jedná se například o nabíječky, varnou konvici, toustovač, mikrovlnku, žehličku nebo vysavač.

    Péče o vlasy

    Žehličky, kulmy nebo fény se rozpálí na vysokou teplotu a snadno zapálí ručník, vlasy nebo papírový obal na kosmetiku. Nikdy je nenechávejte zapnuté bez dozoru a po použití je vždy odpojte ze zásuvky. Pozor i na položení horkého přístroje na postel nebo koberec – může doutnat, aniž by to bylo hned poznat.

    Vaření

    V kuchyni vzniká nejvíc domácích požárů – stačí pár minut nepozornosti a olej se v pánvi rozžhaví. Nikdy nenechávejte plotnu nebo troubu bez dozoru a měj po ruce pokličku, kterou můžete plamen přikrýt. „Když do rozpáleného oleje nalijete vodu, vznítí se. Olej se musí zahasit třeba mokrou utěrkou nebo plechem,“ vysvětlila hasička Tereza Sýkora Fliegerová.

    Utěrka nebo chňapka ležící vedle hořáku je časovaná bomba. Plamen ji chytne během vteřiny a požár se rozšíří dál. Udržujte okolí sporáku čisté a volné od všeho hořlavého.

    Překrytá světla

    Lampičky a světla zakrytá látkovým stínidlem, oblečením nebo dekorem se snadno přehřejí. Teplo se hromadí a plast či textil se začne tavit. Dávejte pozor, aby kolem světel byl volný prostor a používejte jen žárovky s doporučeným výkonem.

    Hliník v mikrovlnce

    Kov a mikrovlnná trouba nejdou dohromady – mikrovlny se od kovu odrážejí a vytvářejí jiskry. Ty mohou zapálit papír, plast nebo samotnou troubu. Nikdy do mikrovlnky nedávejte hliníkovou fólii, misky s kovovým okrajem ani příbory – i malý kousek kovu může způsobit požár.

    Sušička

    Zanesený filtr nebo trubice plná prachu je jednou z nejčastějších příčin požárů. Sušička při chodu generuje velké teplo, které může nahromaděné nečistoty zapálit. Filtr čistěte po každém sušení.

    Teplo, ale ne inferno!

    Kotel nebo bojler

    Plynové i elektrické kotle potřebují pravidelný servis – uvolněný kontakt nebo zanesený hořák mohou způsobit přehřátí či únik plynu. V blízkosti neskladujte nic hořlavého. A pokud cítíte plyn nebo kouř, okamžitě vypněte přívod energie a volejte odborníka.

    Zrádné topení

    Elektrické přímotopy a radiátory se mohou přehřát, pokud jsou zakryté oblečením nebo závěsy. Suchý textil se v jejich blízkosti rychle vznítí. Topidla proto vždy nechte kolem sebe „dýchat“.

    Krbová kamna

    Nečištěný komín nebo popelník plný žhavých uhlíků jsou častým zdrojem požárů. I po několika hodinách může být popel stále horký. Popel vždy vysypávejte do kovové nádoby a nechte ji stát venku.

    Svíčky a adventní výzdoba

    Zdánlivě nevinná dekorace dokáže v okamžiku zapálit záclonu nebo ubrus. Stačí průvan nebo pohyb zvířete. Svíčky nechte hořet jen tehdy, když jste poblíž a postavte je na nehořlavou podložku. S blížícím se adventem se zvyšuje i riziko požáru. Pozor si dejte nejen na zapálené věnce bez dozoru. „Je ideální mít svíčku oddělenou od hořlavé části, dát ji třeba do nějakého skleněného kalíšku,“ radí Fliegerová. Riziko hrozí i na vánočních stromech. Suché větvičky hoří okamžitě a staré řetězy se přehřívají. Nenechávej svíčky ani světla svítit, když odcházíte z domu.

    Požár od cigarety i grilu

    Klimatizace

    Prach, tuky nebo hmyz ve filtrech klimatizace mohou způsobit zkrat. Přehřátý motor pak dokáže zapálit plastové části přístroje. Filtry proto pravidelně čistěte a servisujte alespoň jednou ročně. Podle hasičů by se před klimatizaci, stejně jako před topení, nemělo dávat například oblečení.

    Chemické prostředky

    Ředidla, spreje, čističe či laky obsahují vysoce hořlavé látky. Při styku s teplem, jiskrou nebo cigaretou mohou vybuchnout. Skladujte je mimo dosah ohně a nikdy v blízkosti topení.

    Kouření

    Nedopalky a žhavý popel v koši bývají častější příčinou požárů, než by se zdálo. Cigareta dokáže doutnat v polštáři nebo koberci i desítky minut, než vzplane. Kuřte venku a popelník vždy vyprázdni do kovové nádoby.

    Zanedbaná údržba

    Prach a mastnota se v domácích spotřebičích hromadí a při zahřátí hoří. Nejrizikovější je prostor za lednicí, pračkou nebo digestoří. Jednou za čas vytáhněte spotřebiče od zdi a vše vyčistěte.

    Grilování na balkoně

    Žhavé uhlíky roznese vítr během chvíle k sousedům. Balkon navíc často obklopují textilie, plasty a dřevo – ideální palivo. Grilujte jen tam, kde je to bezpečné a povolené, a mějte vždy po ruce vodu nebo písek.

