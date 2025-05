Nevšední odvahu a duchapřítomnost prokázala žena (29) z paneláku v Ostravě-Dubině. Právě v jejím bytě došlo ve středu kolem poledne k mohutnému výbuchu a následnému požáru. Život si zachránila tím, že slanila ze 7. patra po hromosvodu! Jak to bylo, popsala Blesk.cz její sousedka.

„Ozvala se rána, pak se dům zatřásl a byl strašný průvan. Hrozně to zasvištělo. Na ten zvuk asi už nikdy nezapomenu. Ucítili jsme kouř a slyšeli volání o pomoc,“ popisuju vteřiny po události Tereza Polanová (39), která bydlí přímo pod místem výbuchu.

„Vyběhli jsme nahoru a zjišťovali, co se stalo, kdo volá o pomoc. V tu chvíli se už běhalo po baráku, křičelo se, že hoří. Běžela jsem dolů otevřít dveře po záchranné složky.“

Policista ji chitil do náruče

První byla v domě policie, které se naskytl děsivý výjev. „Zjistilo se, že paní sousedka, která byla v tom bytě přítomná, je na okně, na římse. Držela se, aby nespadla. Lidé na ni křičeli, odevšad: Z okolních domů, zespodu, ať se drží a nepouští! To bylo strašné! Nakonec dokázala slézt po hromosvodu sedm pater,“ dodala Polanová.

Video Video se připravuje ... Svědectví o výbuchu v paneláku v Ostravě: Žena slezla 7 pater po hromosvodu! Michal Charbulák

To potvrzuje i mluvčí policie Eva Michalíková. „Jedna z žen se snažila z hořícího bytu dostat do bezpečí po hromosvodu. Spustila se po něm z okna a ve výšce asi tří metrů nad zemí seskočila do náruče policistů,“ uvedla.

40 zraněných

Redakci Blesk.cz se podařilo získat exkluzivní fotografii odvážné ženy, která si tímto takřka artistickým kouskem zachránila zdraví a možná i život. Záchranáři nakonec ošetřili na čtyři desítky zraněných.

Oheň hasiči zkrotili zhruba po hodině. Jedou z vyšetřovacích verzí, proč k výbuchu došlo, je i výbuch baterie elektrokoloběžky.