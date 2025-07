„Bylo nás celkem pět, pilo se hodně. Nějaké hádky proběhly, ale žádné násilí. Ta králíkárna byla hloupá sranda, zapálil jsem ji. Milada mi za to nadávala. Chrstl jsem na ni ten benzín, aby zmlkla. Pak jsem si šel odskočit a nastal hluk. Otočil jsem se a ona hořela,“ popisoval s naprostým klidem David A.

Vinu popřel. „Nevím, proč hořela, asi jak si zapálila cigaretu. Všichni jen stáli a koukali, já se ji snažil zavalit tělem, uhasit ji. Kamarád ji pak polil vodou, ale ten oheň dohořel v podstatě sám,“ říkal muž, který už před 12 lety zapálil člověka. Za hrůzný čin mu nyní hrozí až doživotí, žalobce navrhuje 25 let.

Popálená: Neodpustím mu

Milada utrpěla popáleniny takřka na 50% povrchu těla. V nemocnici strávila týdny, má za sebou operace kůže i komplikace s infekcemi a krvácením dýchacích cest.

„Mám problémy i s rukama. Nemůžu šít, což byla moje záliba. Měla jsem domluvenou práci, z toho sešlo. Toho pána jsem tehdy viděla poprvé a snad ho u soudu uvidím naposled. Odpustit mu nejde,“ řekla žena.

Během večera David A. otevřel vrátka králíkárny a předhodil tři králíky psu od kamaráda, staffordovi Ronymu. Ten zvířata zakousl.

Oheň jako vášeň?

David A. má za sebou už dvě odsouzení za násilí. Vážný škraloup je těžké ublížení na zdraví, za které dostal čtyři roky. „Napadl jsem kamaráda. Ležel na zemi, já myslel, že je mrtvý, tak jsem to místo zapálil...,“ popisoval muž nevzrušeně.

„Fascinuje vás oheň?“ zeptal se ho soudce. „Ne,“ opáčil stroze žalovaný.

Podivný odchod domů

Při popisování večera David A. často zmiňoval kamaráda, s nímž na akci přišel. „Když se stalo to s Miladou, on otřel kanystr jakoby od otisků a vzal všechno, co bylo na stole, a cestou pryč vyhodil,“ říkal.

Proč ze zahrady odešli před příjezdem policie a záchranky, nevysvětlil. Policie byla dřív i u něj doma, než on sám. Prý se v šoku toulal parkem. Soud pokračuje v dalších dnech.

