Teprve osmnáctiletá plavkyně a studentka si prvně myslela, že jde o zánět slepého střeva. „Bolelo mě břicho. Byla jsem pořád unavená, myslela jsem si, že to je z tréninků. Nečekala jsem, že půjde o takto závažné onemocnění,“ říká Vanda Švidrnochová.

Bohužel, nešlo o nedostatek odpočinku po tréninku, ale o Crohnovu chorobu, která obrátila život mladé krásky doslova naruby. Nasadit musela tvrdou dietu a prošla biologickou léčbou, jež ale způsobila kožní potíže, takže musela na operaci.

Nevzdává se

„Omezila chemicky zpracovávané potraviny a měla těžkou dietu. Teď se chodívám léčit pravidelně k paní doktorce Barboře Pipek do nového Centra pro chronické střevní záněty a biologickou léčbu,“ uvedla elitní sportovkyně Vanda.

Česká plavecká juniorská mistryně Vanda Švidrnochová překonává Crohnovu chorobu

Díky péči v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice už může opět naplno trénovat. „A plánovat závody, na které jsem se rok a půl teď mohla jen dívat a fandit. Abych neměla černé myšlenky, dělala jsem si taky řidičák, na brečení nebylo kdy,“ usmívá se Vanda, která nemá v povaze se vzdávat. Její motto zní: „Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.“

Co je Crohnova choroba

Jde o autoimunitní chronické onemocnění trávicího traktu. Způsobuje záněty nejčastěji v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva. Proniká hluboko do vrstev postižené tkáně a může mít bolestivý a oslabující průběh s život ohrožujícími komplikacemi.

Jak řekla ošetřující lékařka Barbora Pipek, jedná se o civilizační chorobu, jíž trpí především mladí lidé od 25 do 35 let věku. „Na vině je životní prostředí, zhoršila se kvalita stravy. Lidé jí méně zeleniny, je to vyloženě nemoc civilizovaných zemí,“ řekla.

Patří mezi špičku

Ostravské centrum má ve své péči více než tisíc pacientů, polovina z nich podstupuje biologickou léčbu z důvodů chronických střevních zánětů, jako jsou Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. I proto otevřeli ve vítkovické nemocnici nové větší centrum.

Jaké jsou příznaky

Nejvíce bolestmi břicha, dlouhotrvajícím průjmem, únavou a úbytkem hmotnosti, až podvýživou. I když lék na Crohnovu nemoc neexistuje, lékaři dokážou výrazně potlačit její příznaky a dokonce zmírnit její rozvoj. S adekvátní léčbou je i v případě Crohnovy choroby možné vést plnohodnotný život.