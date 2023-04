Jako dítě začal Marek nezdravě hubnout a měl velké potíže s vyměšováním. Celkově chřadnul. „Bylo mi jedenáct let, když zjistili, že trpím Crohnovou chorobou, to znamená chronické a nevyléčitelné ochoření trávicího traktu. Ani léky, silné kortikoidy, nezabíraly,“ vzpomíná.

Tehdy začal jeho „nemocniční“ život. Prodělal operace a řadu let proležel pod dohledem lékařů a sestřiček v ÚVN i Motole v Praze. „Tam jsem ležel rok a půl v kuse a po celý rok jsem nesnědl ani sousto. To už jsem dospíval, venku chodily krásné holky, kluci si užívali dobrodružství, a jsem byl rád, že vůbec žiju. Špatně jsem to tehdy snášel,“ vzpomíná nerad.

Operace, při nichž přišel postupně o celé tlusté a půl tenkého střeva, byly životně nezbytné. „Jinak bych už nežil. Dlouhých deset let žiji se stomií, vývodem. Musím dodržovat léčbu, přísné diety a sterilitu, být silný psychicky,“ líčí Marek.

Stal se zdravotníkem

Nemoc jej omezuje i ve sportu. Se „sáčkem“ u pasu nemůže třeba ani na bazén. „Co čtyři týdny chodím brát infuzní terapii do Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Tam mě udržují při životě. Žádná jiná léčba nezabírá a neexistuje. Bez nich bych zde už patnáct let nebyl,“ dodává stomik, zcela závislý na léčbě ostravských specialistů.

K životu nezbytně potřebuje už také od osmé třídy základní školy zrcadlo. „Když vyměňujete sáček u boku těla, lépe na ten úkon vidíte. Je zcela nezbytné dodržovat nejvyšší hygienické nároky, infekce může být rychlá a smrtelná,“ konstatuje Valchař.

Jelikož sám potřeboval Marek Valchař k přežití pomoc i péči lékařů a sestřiček, stal se zdravotní sestrou: „Ke zdravotnictví jsem vždy tíhnul, a ta moje choroba k rozhodnutí studovat VOŠ jenom přispěla. Ve zdravotnicí je i má přítelkyně. Chceme společně pomáhat těm, co to také potřebují,“ říká.

Otevřeli nové centrum

Nové Centrum pro chronické střevní záněty a biologickou léčbu otevřela Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice nyní v přízemí pavilonu G, disponují ambulancemi s břišním sonografem. Centrum péče o zažívací trakt pečuje o pacienty s potížemi tohoto typu dlouhodobě. „Počet pacientů v naší gastroenterologické ambulanci každoročně vrůstá,“ říká ošetřující lékařka Barbora Pipek.

Aktuálně je v centru sledováno a léčeno více než tisícovka pacientů s diagnózou ulcerózní kolitida nebo též Crohnova choroba. Stále častěji se mezi pacienty objevují mladí lidé do 35 let.

V současné době vítkovické centrum evidují vůbec největší počet pacientů pro podávání biologické léčby na severní Moravě.

Co to je Crohnova choroba

Jde o autoimunitní chronické onemocnění trávicího traktu. Způsobuje zánětlivé procesy v různých částech trávicí soustavy, nejčastěji však v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva. Proniká hluboko do vrstev postižené tkáně a může mít bolestivý a oslabující průběh s život ohrožujícími komplikacemi.

Nejčastěji se projevuje bolestmi břicha, dlouhotrvajícím průjmem, ale také únavou a úbytkem hmotnosti, až podvýživou. I když lék na Crohnovu nemoc neexistuje, lékaři dokážou výrazně potlačit její příznaky a dokonce zmírnit její rozvoj. S adekvátní léčbou je tedy i v případě Crohnovy choroby možné vést plnohodnotný život.

Co je stomie?

Stomie (vyústění, vývod) je umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla? Nejčastěji se jedná o tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty.

