Vzpomínáte si na ten moment, kdy jste pod stromečkem objevili nový kočárek pro panenku? Nebo když jste jako malí kluci skládali kovovou stavebnici Merkur a připadali si jako opravdoví inženýři?

Hračky, které nás provázely od konce druhé světové války až do konce 80. let, nejsou jen věcmi z dávné minulosti. Jsou to němí svědkové doby, která měla své kouzlo, i přes všechny těžkosti.

„Byly to hračky poctivě vyrobené z kovu, dřeva, textilu, ale také z tehdy moderního plastu. Měly svou vůni, tvary, které pamětníci znali nazpaměť. Nešustily elektronikou, neuměly mluvit, ale uměly něco mnohem cennějšího, rozzářit dětské oči a rozvíjet fantazii,“ uvedla autorka expozice historička Muzea Těšínska Ilona Pavelková.

Letité kořeny

Československá výroba hraček měla hluboké kořeny už v období první republiky. Stát tehdy podporoval domácí výrobce a po válce, i přes znárodnění podniků, se naštěstí nezastavila.

Ve výrobních družstvech vznikaly hračky, které si pamatují celé generace. Vybavujete si třeba na plyšové medvídky z Hamira? Dřevěné vláčky a autíčka od JASu ze Stráže nad Nežárkou? Papírové stolní hry a figurky od Tofy v Semilech? Nebo na ikonického Igráčka z pražské Igry, který v sobě skrýval kouzlo všech možných profesí?

Hračky pro více generací

Nemohou chybět ani nafukovací zvířata z Fatry Napajedla nebo plastové hračky z Chemoplastu. Mnohé z nich nesou nezaměnitelný rukopis výtvarnice Libuše Niklové, jejíž práce dodnes vyvolává úsměv i dojetí.

„V té době se na hračky kladl důraz nejen jako na předmět zábavy, ale i jako na prostředek výchovy a rozvoje. Hračky učily, vedly děti ke kreativitě, spolupráci, a přitom byly natolik kvalitní, že přežily dětství ne jednoho, ale často i několika sourozenců,“ dodala Pavelková.

Celé prázdniny

Výstava s názvem Království za hračku, která potrvá až do konce srpna, od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, je jako okno do minulosti. Je zapůjčená ze soukromého Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, doplněna sbírkami Muzea Těšínska.

