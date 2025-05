Jsou to dva měsíce, co Jiřímu Magdoňovi , který řídil starší felicií, vůz před ním doslova zmizel před očima. „Vracel jsem se z práce, bylo nevlídno, déšť se sněhem, zima, vlhko, okna mlžila. To auto přede mnou se někam náhle ztratilo. Nedalo mi to a vrátil jsem se, zastavil a hledal ho,“ vylíčil.

Dobře udělal! Mladík na mokré silnici dostal smyk a vůz poslal ze svahu do řeky Ondřejnice! „Mával jsem na jiné řidiče, jeden hned zastavil,“ pokračoval Magdoň. „Jezdím tam denně, z toho srázu se dolů dostat nedalo. Objeli jsme svah polní cestou, kterou dobře znám,“ ujal se slova Břetislav Vala.

Mladí v šoku

Když se muži dostali k havarované felicii, řidič se v šoku drápal ven a křičel směrem k autu. Mladší ze zachránců konal. „Viděl jsem zaklíněnou slečnu na místě spolujezdce, držela se za rameno. Opatrně jsem ji vytáhl ven a pak tlačil z vody na břeh. Byla taky v šoku, ale mohla chodit,“ popisoval Vala.

Brzy byly na místě záchranné složky. „Byl to fakt fofr. Tohle u nás funguje bezvadně. Já se ale jako hrdina necítím. Stejně je to největší zásluha tady Jirky, že si té situace vůbec všiml. To auto nebylo ze silnice vůbec vidět. Nebýt jeho, všichni, včetně mě, projíždíme kolem dál,“ uzavřel Břetislav Vala.

Letěl pro ni vrtulník

Na místo nehody pro dívku zamířil i záchranářský vrtulník. Podezření na možná vnitřní zranění se ale v nemocnici naštěstí nepotvrdila. Dívka vyvázla se zlomeninami v paži, mladík měl zranění lehčího rázu. Oba dva jsou dnes již více méně v pořádku. Dívka měla velké štěstí. Kdyby se auto převrátilo, mohla se vážně zranit na hlavě nebo ve vodě utopit.

Jiří Magdoň a Břetislav Vala se v Ostravě stali dalšími oceněnými v rámci projektu Gentleman silnic. „Jeden z nich byl velmi všímavý a druhý konal. Zcela naplnili podstatu našeho projektu. V Moravskoslezském kraji jsou v pořadí 28. a 29. oceněnými,“ řekl šéf projektu Jan Marek.

Děkovala i policie

Oběma zachráncům osobně poděkoval i ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Ten poukázal na nešvary na našich silnicích. „Mezi řidiči bohužel bují agresivita, bezohlednost a nevšímavost. Vy jste prokázali všímavost, pohotovost i lidskost. Já vám za to velmi děkuji,“ ocenil Jiřího Magdoně a Břetislava Valu.

Projekt Gentleman silnic vznikl v roce 2004, aby motivoval řidiče k vzájemné ohleduplnosti. Oceněno bylo už 35 lidí.

