Na hraně života a smrti se po těžké autonehodě ocitla Veronika Kabotová (37) z Ostravy. Ze života před ní si nic nepamatuje, o to intenzivněji žije ten „nový“. Přátelé jí přesně 15 let poté splnili obrovskou touhu – setkání se zachránci!

„O tomto okamžiku jsem snila dlouho. Děkuji vám za to, co jste pro mě udělali. Jsem vám tak vděčná,“ hlesla paní Veronika se slzami v očích leteckým záchranářům, kteří ji před 15 lety vrátili mezi živé. Vřelé setkání se strážnými anděly proběhlo na jejich základně.

„Je to i vaše zásluha. Váš boj s osudem, vaše chuť žít. Příběhy, jako váš, nás motivují,“ reagoval David Holeš, tehdy zasahující lékař z posádky vrtulníku, dnes ředitel moravskoslezské záchranky. „Málokdy máme tak silnou pozitivní zpětnou vazbu při naší snaze zachraňovat životy,“ dodal kolega Ivo Němec.

Život před? Nevím!

Veronika si z nehody nic nepamatuje. Ani svůj život před ní. „Pamatovala jsem si jen mamku, taťku a sestru. Netuším, co jsem měla ráda, jaké jsem měla koníčky, jaké kamarádiy z té doby,“ řekla. Ani přes doživotní následky, zůstala na vozíku, nic nevzdala.

Video Video se připravuje ... Veronika Kabotová ( 37) z Ostravy přežila těžkou autonehodu. Po 15 letech se setkala se záchranáři. Michal Charbulák

Dala se na paraatletiku, sbírá úspěchy, reprezentuje Česko i v zahraničí. Orientuje se na vrh koulí, hod oštěpem a hod diskem. Žije pro svou dceru Kristýnu (8), přátelé ji vozí na motorce či čtyřkolce.

„Velký krok ke svobodě bylo postavení plošiny na zahradu přímo z mého pokoje. Jsem soběstačná. Nic mě nezastaví,“ uzavřela s úsměvem paní Veronika.

Kdo jsem? Asi kuchařka

Mnoho střípků ze života před nehodou Veronika Kabotová nezná a ani po nich už nepátrá. „Vím z vyprávění, že mám maturitu z kuchařiny. Zvláštní je, že mě vaření a pečení přitahovalo i po nehodě, kdy je ze mě nový člověk,“ usmála se. Více již nepátrala. „Odstřihla jsem se,“ řekla pevně.

Když si paní Veronika rok po nehodě uvědomila, co se stalo, řekla si, že to přece nemůže být konec. „Začala jsem makat. Rozhodla jsem se, že se na nohy postavím, ať si doktoři říkají, co chtějí,“ popsala. Během rehabilitací dokonce vysadila léky na bolest, aby mohla lépe vnímat své tělo. „Trpěla jsem, ale rehabilitace byly efektivnější,“ tvrdí.

Osudná jízda Stonavou

Srážku dvou osobních aut ve Stonavě v roce 2010 přežila paní Veronika jen s velkým štěstím. Po bočním nárazu do jejího favoritu utrpěla mimo jiné vážné poranění mozku. Dlouho ležela v umělém spánku. V nemocnici strávila půl roku, další půlrok na rehabilitacích. Domů se dostala rok po nehodě.