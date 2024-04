Jak se obrátí člověku život během vteřiny naruby, ví Milan Chromič (51) z Ostravy. V 27 letech skočil do přehrady tak nešťastně, že zůstal odkázaný na invalidní vozík. Nerezignoval, díky své odhodlanosti dál pracuje a sportuje.

V mládi jej bavily všechny sporty, rád také poseděl s přáteli. Právě takové jedno setkání mu výrazně zasáhlo do života. „Něco se vypilo. Skočil jsem do Olešné, jak jsem to dělával často, tentokrát jsem si ale zlomil krční páteř,“ uvedl Milan Chromič.

S novou rolí doživotního vozíčkáře se sžíval dlouho, díky podpoře rodiny, zejména manželky Kateřiny (50) a později také dcery Michaely (19) se zvednul psychicky i fyzicky.

„Byly horší chvilky, vše se nám ale podařilo překonat. Přehodnotil jsem i celý život. Přestal jsem se neustále za něčím honit a věnuji se více rodině,“ říká z vozíčku.

Věnuje se ragby

Dnes Milan Chromič inspiruje aktivním přístupem a úctou k životu zdravé lidi. Celé čtvrt století pomáhá jako IT technik personálu ve Vítkovické nemocnici, jezdí pravidelně na nejrůznější výlety a také aktivně sportuje. Je ragbistou v top českém týmu.

Hraje za SK Ostrava v nejvyšší české soutěži a předloni vyhráli národní ligu. „Chci varovat všechny ty drsňáky, kteří se chtějí ukazovat, aby na sebe byli opatrní. Když už dojdete k úrazu, nerezignujte. Perte se s osudem, žijte normálně jako já tak, jak to dělá každý druhý,“ vzkazuje čtenářům.

Týdně ujede 50 kilometrů

Zaměstnavatelé si Milana Chromiče cení natolik, že mu prostřednictvím Nadace AGEL věnovali již druhý invalidní vozík. „Je lepší, stabilnější a umožňuje mi vyjížďky do přírody i lepší ovládání v práci i doma,“ pochvaluje si invalida.

Vozíček pro něho znamená nohy. Za týden na něm urazí i padesát kilometrů. „Vozík nakládám sám často do auta a i mám částečně ochrnuté ruce, takže vítám, že nový vozíček je lehčí. Rozhoduje každé deko,“ uvedl Milan Chromič.

Bez nadace by si tak kvalitní vozík pořídit nemohl. Zdravotní pojišťovny zatím stále hradí mechanické vozíky jen částečně. „My z našich zkušeností dobře víme, jak moc důležitou pomůckou invalidní vozík bývá, a jak moc může jeho kvalita ovlivnit celkovou kvalitu a soběstačnost hendikepovaných,“ řekla Veronika Dostálová ze správní rady Nadace AGEL.

